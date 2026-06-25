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委內瑞拉連續規模7強震恐釀10萬死…川普：情況不妙 已準備好協助

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。美聯社
委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。美聯社

委內瑞拉24日發生規模7.2強烈地震，約39秒後再發生一起規模7.5地震，造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布全國進入緊急狀態，美國總統川普也指示相關政府機構做好準備，迅速展開援助行動。

川普在真實社群發文表示：「剛剛襲擊偉大的委內瑞拉人民的兩起重大地震，規模都非常巨大，並造成災難性的死亡人數。美國已準備好、也願意提供協助，而且有能力做到！我已指示政府所有相關機構做好準備，迅速展開行動。」

他並表示：「我們將與我們新的偉大朋友站在一起。初步通報情況並不樂觀！！！」

BBC與CNN報導，羅德里格斯在電視演說中宣布全國進入緊急狀態，證實已有民眾死亡。她表示，這是極嚴重的事件，「我們已啟動全國公私立醫療體系，特別是在受災最嚴重地區，全力救治傷者。我們也向所有失去家人的民眾表達最深切的哀悼。」

她表示，服務首都卡拉卡斯的邁克蒂亞國際機場（Maiquetía International Airport）因基礎設施嚴重受損而關閉。全國學校本週剩餘時間停課，鐵路運輸及所有非必要活動也已暫停。目前已知卡拉卡斯有多棟建築倒塌，米蘭達州（Miranda）、拉瓜伊拉州（La Guaira）、阿拉瓜州（Aragua）、卡拉波波州（Carabobo）及法爾孔州（Falcón）也受到影響，部分地區通報停電。

半島電視台報導，負責監測地震活動的美國政府科學機構美國地質調查局（USGS）估計，這場地震死亡人數可能介於1萬至10萬人之間，但地震發生逾5個小時後，委內瑞拉政府仍未公布災情規模的詳細資訊。羅德里格斯發表全國演說時，並未透露任何傷亡人數，委內瑞拉通訊社（Agencia Venezolana de Noticias）等官方媒體目前也僅公布少量災情資訊。

CNN指出，委內瑞拉是全球媒體環境受限最嚴重的國家之一，當地居民及海外親友難以取得災情與傷亡資訊。前總統馬杜洛執政期間，記者經常因採訪工作遭到騷擾、毆打及監禁。儘管羅德里格斯在馬杜洛遭美國逮捕後掌權，並釋放包括記者在內的許多政治犯，但廣泛的新聞審查仍持續存在。

2024年總統大選爭議後流亡海外的反對派政治人物岡薩雷斯（Edmundo González）在地震後感嘆，委內瑞拉正面臨他所稱「系統性且長期的資訊封鎖」。他指出：「身在海外的委內瑞拉人無法得知家人是否平安，國內民眾也不了解災情究竟有多嚴重。不確定性又增添一層痛苦。這不是網路故障，而是委內瑞拉人民長期被迫承受的系統性資訊封鎖。」

岡薩雷斯表示：「目前外界所知的一切，都要歸功於那些走上街頭、靠著自己的手機和行動網路，堅持報導現場所見的記者。」

地震 委內瑞拉 強震

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