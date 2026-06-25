聽新聞
0:00 / 0:00
委內瑞拉連環強震 當局宣布緊急狀態
委內瑞拉今天接連發生強烈地震以及20多起餘震，導致首都卡拉卡斯等地區多棟建築物倒塌，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯隨後宣布進入緊急狀態。
路透社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國家電視台露面，身旁有國民議會議長豪爾赫（JorgeRodriguez）和內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）。豪爾赫是羅德里格斯的哥哥。
根據美國地質調查所（USGS）說法，卡拉卡斯（Caracas）以西約160公里處發生規模7.2地震，不到1分鐘後又發生規模7.5地震。
羅德里格斯表示向罹難者家屬表達慰問，但她未公布傷亡人數。
羅德里格斯還說，靠近卡拉卡斯的邁格狄亞（Maiquetia）西蒙波利瓦機場（Simon BolivarAirport）因受損而關閉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。