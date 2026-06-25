委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉中北部當地時間24日下午6時04分發生規模7.2、震源深度13公里的強烈地震，約39秒後又發生一起規模7.5、震源深度約10公里的地震。連續兩起強震造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。美國地質調查所（USGS）警告，當地可能出現重大傷亡及廣泛災損，後續仍可能發生伴隨強烈震動的餘震。

BBC報導，第一起規模7.2地震發生於卡拉波波州（Carabobo），距離首都卡拉卡斯（Caracas）約20公里；第二起規模7.5地震震央位於尤馬雷（Yumare）東南方23公里處，震源深度約10公里。

地震發生時原本正值下班交通尖峰，但當天是委內瑞拉國定假日，紀念委內瑞拉獨立領袖西蒙．玻利瓦（Simón Bolívar）1821年在卡拉波波戰役（Battle of Carabobo）擊敗西班牙殖民勢力，因此比平日有更多民眾留在家中。

儘管如此，社群媒體流傳畫面顯示，大批居民仍倉皇逃到街頭。其中一段影片可見，兩名男子試圖扶住一座劇烈搖晃、擺滿瓷器的展示櫃，但櫃內物品仍不斷掉落地面。另有影片顯示，部分建築物出現裂縫、嚴重受損或倒塌，數以千計居民因擔心餘震，至今仍不敢返回住處。

委內瑞拉內政部長卡貝略（Diosdado Cabello）接受國營電視台（VTV）訪問時表示，多個州受到地震影響，「所有跡象都顯示規模遠超過7」，其中卡拉卡斯的帕洛斯格蘭德斯（Palos Grandes）及阿爾塔米拉（Altamira）兩個社區受災最嚴重，已有建築物倒塌。

CNN報導，美國地質調查所透過PAGER系統發布紅色警報，估計這次地震造成的搖晃可能導致數千人傷亡。該地區多數居民居住在容易受到地震搖晃影響的建築內。USGS表示：「主要脆弱建築類型為未補強磚造建築與土坯磚建築。」

USGS表示，卡拉卡斯及周邊地區接連發生兩起強震後，死亡人數超過1萬人的機率為44%，超過10萬人的機率為30%。此外，當地也面臨顯著的山崩及土壤液化風險。

PAGER估算是自動產生，用於讓緊急應變人員迅速掌握地震可能規模，以協助救援與救災工作；但USGS提醒，這些估算並非已確認的死亡人數。

美聯社報導，雖然委內瑞拉位於多條斷層附近，但因地理位置橫跨南美洲板塊與加勒比板塊，地震發生頻率遠低於拉丁美洲其他地區，如此強震並不常見。