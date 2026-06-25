影／委內瑞拉發生7.1強震！首都卡拉卡斯建築狂晃 鄰國也有震感

香港國家安全處在6月24日傍晚突襲搜查獨立書店「獵人書店」，並且以「涉嫌煽動意圖及洗黑錢」罪名逮捕了書店負責人黃文萱及另外一名男性。港警在書店現場查獲「涉及展示及出售煽動刊物」，包括《黎智英傳》、以及曾為《蘋果日報》供稿的漫畫家尊子相關作品，都被港警視為煽動刊物的證據。這也是今年2026年3月港警搜查並逮捕一拳書館負責人之後，再一次以國安為由針對香港獨立書店發動打壓。

2026-06-25 12:46