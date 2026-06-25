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學者：政府應經貿「補學分」 讓立陶宛感到獲益

聯合報／ 記者周佑政林政忠／台北報導
台北國際食品展昨天開幕，立陶宛代表人員（前左二）拿國旗手板出席「台灣館」的開展。 記者林澔一／攝影
台北國際食品展昨天開幕，立陶宛代表人員（前左二）拿國旗手板出席「台灣館」的開展。 記者林澔一／攝影

對於立陶宛與台灣關係，台灣大學政治系教授張登及表示，立陶宛相較於美國，對中國大陸更為強硬，但我方應及時「補學分」，在經貿上讓立國有實質獲益感，否則長期而言，台立關係仍有危機。政大國際事務學院美國研究中心主任盧業中說，台灣近年在中東歐國家的能見度與好感度大幅提高，當地民眾的友好程度，才是支持台灣與歐洲各國推展關係的基礎。

張登及表示，雖然準總理辛克維丘斯稱，對中政策將採「務實優先原則」，但因前任政府與台灣的友善關係超過歐盟其他國家水準，立國也是回復到與歐盟其他國家對大陸關係的「一般水準」，並不會甩開台灣。

立陶宛是雙首長制，張登及說，總統瑙塞達長期親台，現在總理換人，台灣勢必仍會持續與瑙塞達保持溝通，當然也會接觸新任總理；現在雙方的經濟合作計畫已經被叫停，我方不能只是基於理念與原則相近來遊說，而是要在經貿上讓立國有實質獲益感。

至於我代表處是否可能被改名？張登及說，立陶宛宣稱要「務實」，不代表對陸方卑躬屈膝；但我方仍要經貿上積極「補學分」，否則長期而言，雙邊關係仍可能生變。

正在歐洲參訪的盧業中說，立陶宛官方近期說法，或許有人認為「一葉知秋」，但也不用過於悲觀，主要在台灣近年在中東歐國家間的能見度與好感度都大幅提高，如捷克的民意仍以支持與台灣深化關係爲主流。立陶宛的狀況與政府輪替有關，而當地民眾對台灣的友好程度，才是支持台灣與包括立陶宛在內的中東歐國家推展關係的基礎。

「我們都希望中華民國可以走出去。」盧業中說，這個案例也提醒，外交事務應全方位進行，與立陶宛除了半導體技術與經貿投資之外，如何在教育、文化等面向同時扎根，也是未來可以強化的重點。

立陶宛 晶片 歐盟 台立 辛克維丘斯

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