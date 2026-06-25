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台灣、立陶宛交流…從經貿到晶片 近期關係急轉直下

聯合報／ 記者屈彥辰周佑政／台北報導
立陶宛準總理辛克維丘斯今年二月表示，未來對中將採務實路線。 圖／取自辛克維丘斯臉書
立陶宛準總理辛克維丘斯今年二月表示，未來對中將採務實路線。 圖／取自辛克維丘斯臉書

我國和立陶宛於二○二○年新冠疫情期間建立友誼，二○二一年我國於立國的維爾紐斯設「台灣代表處」；但近期急轉直下，立陶宛執政聯盟改組，立方指我未落實晶片產業及投資，表態「對中關係正常化」，促使台灣落實協議目標等。立陶宛總統瑙塞達也公開表示，現任外長能否留任，完全取決於接下來幾個月「推動對中關係正常化」和「促使台灣落實協議目標」的表現。

我國與立陶宛近幾年建立非邦交友誼，二○二○年疫情爆發初期，台灣向立陶宛捐贈十萬片口罩，隔年因我國疫情爆發也面臨疫苗短缺，立陶宛宣布捐贈我國共廿五點五萬劑ＡＺ疫苗。

二○二一年五月，立陶宛宣布退出中國與中歐、東歐國家間的「十七＋一」合作機制，立國評估該合作機制並未給帶來原先承諾的實質經濟成果，對中國市場的期待未轉化為投資及出口紅利，在關鍵基礎設施的股權談判上感受威脅，因此退出該合作機制。

二○二一年十一月，「駐立陶宛台灣代表處」在維爾紐斯正式掛牌，這也是台灣在歐洲首個以「台灣」而非以「台北」為名的代表處。但引來中國抗議，決定將其與立陶宛的外交關係降為代辦級，同時抵制立國產品。

二○二二年我國政府設立「中東歐投資基金」等，鎖定半導體、生技與雷射光學等，尋求包括立陶宛在內的東歐國家合作機會，其中立陶宛的雷射技術被認為與我國半導體等互補。我國也採購被中國卡關的立陶宛商品。同年十一月，立陶宛駐台貿易代表處在台北開館，隔年也透過工研院與立陶宛企業合作，協助發展半導體。

自二○二一年到今年，立陶宛常有國會議員或官員訪台，維持非正式邦誼。但近期立國面臨內閣改組，即將卸任的總理魯吉尼涅曾表示，為了破冰對中關係，不排除將「台灣代表處」更名為傳統的「台北代表處」。

立陶宛準總理辛克維丘斯今年二月表示，未來對中將採務實路線，立陶宛當初頂住壓力允許設立「台灣代表處」，是因對台灣半導體產業抱極高期待，但成果至今未完全實現，未來台立關係取決台灣實質投資的進度。

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