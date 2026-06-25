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政權改組…立陶宛新政府 擬務實對中

聯合報／ 編譯周辰陽、記者周佑政屈彥辰／綜合報導
立陶宛台灣代表處設立一事，近期受到立國總理的反思，圖為二○二二年一月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。（路透）
立陶宛台灣代表處設立一事，近期受到立國總理的反思，圖為二○二二年一月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。（路透）

立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅廿三日辭職，同黨主席辛克維丘斯將接任總理。美聯社報導，即將上任的新政府承諾，在多年關係緊張之後，將與北京建立更穩定的關係。值得注意的是，辛克維丘斯今年二月曾表示，未來對中政策將採務實路線，並提及台灣承諾的數十億投資和晶片生產尚未實現。

外交部：調降關係與事實不符

有報導稱，立陶宛新政府可能「調降」與台灣的關係。我外交部昨表示，立國仍處於籌組內閣的過渡階段，新政府尚未就任，經查證相關報導係拼湊過去舊聞，與事實不符。在野黨立委質疑，我國與立陶宛的外交關係恐怕出了麻煩，外交部有責任說清楚。

魯吉尼涅政府垮台，源於中間偏左的社會民主黨本月稍早終止了與民粹政黨「曙光黨」的執政聯盟協議，該黨一名前領導人因為涉嫌發表反猶太言論而備受批評。

魯吉尼涅的辭呈將提交給總統瑙塞達，瑙塞達將在十五天內提名新總理。

根據上周新執政聯盟簽署的協議，社會民主黨黨魁辛克維丘斯將獲總統提名出任總理。

美聯社報導，新執政聯盟協議文件顯示，新政府有意尋求與北京建立更穩定的關係。新執政聯盟成員表示，支持恢復外交對話，並在符合立陶宛利益前提下擴大經濟合作，同時維持立陶宛對歐盟、北約的承諾，以及與台灣的戰略夥伴關係。

社會民主黨已經排除曙光黨，與另外兩個中間偏左政黨達成協議，組成新執政聯盟，在一四一席的立陶宛國會掌握七十五席多數席位。

辛克維丘斯將成為立陶宛新總理。圖／取自辛克維丘斯臉書
辛克維丘斯將成為立陶宛新總理。圖／取自辛克維丘斯臉書

準總理辛克維丘斯在今年二月曾表示，「據我所知，當初台灣辦事處在立陶宛成立時，各界抱持更高期待，外界曾談到晶片生產以及數十億投資。然而到目前為止，這些期待顯然尚未實現，也許正在推進當中，也許未來仍然有機會達成」。

辛克維丘斯二月在另一場廣播專訪表示，立陶宛推動與中國關係正常化的過程，不會犧牲自身尊嚴，「立陶宛在尋求恢復這些關係時，絕不會自我羞辱。我們不會向北京下跪。我們將維持自己的尊嚴與顏面。」但他當時拒絕說明，是否考慮更改駐維爾紐斯「台灣代表處」名稱。

即將卸任的魯吉尼涅廿三日召開最後一次內閣會議，強調此次權力交接只是正常政治程序。魯吉尼涅二月初曾接受波羅的海通訊社獨家訪問表示，立陶宛未與歐盟及美國協調，便在首都維爾紐斯設立台灣代表處，等於搶先出頭，結果付出代價，「立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

立陶宛 外交部 魯吉尼涅 辛克維丘斯

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