谷立言「維持現狀說」 綠委：非鄭麗文所稱「兩岸同屬一中」

賴清德總統昨出席「全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）建構韌性民主以因應跨國鎮壓研討會」表示，民主國家所面對的威脅，已超越傳統的軍事層面和地理疆界；威權主義透過新興科技與非法金流，進行系統性的跨國鎮壓、跨境監控、網路攻擊和資訊操弄，企圖分化社會、噤聲異議，侵蝕民主國家的主權，破壞社會的信任。

賴總統說，當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會就應該建立韌性；當威權勢力企圖分化團結，民主夥伴就應該攜手合作。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受聯合報專訪表示，台灣的多數政黨和民眾依然支持維持現狀、兩岸對話。總統府昨未對此評論。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，從台灣主流民意來看，要維持的「現狀」就是台灣本來就是自由民主的憲政體制，且兩岸互不隸屬，若這些狀況改變了，就是破壞現狀。

莊瑞雄指出，維持現狀是國人最大共識，但重點是維持什麼樣的現狀，台灣主流民意已經清楚表達，現狀絕對不是像國民黨主席鄭麗文所稱兩岸同屬一中。