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看好台灣發展無人機產業 谷立言將與盧秀燕共同主持無人機論壇

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言接受本報專訪時透露，台灣有發展無人機的產業基礎，7月2日將和台中市長盧秀燕共同主持無人機論壇。本報資料照
美國在台協會（AIT）處長谷立言接受本報專訪時透露，台灣有發展無人機的產業基礎，7月2日將和台中市長盧秀燕共同主持無人機論壇。本報資料照

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受本報專訪時透露，台灣有發展無人機的產業基礎，7月2日將和台中市長盧秀燕共同主持無人機論壇。台中市政府經發局表示，台中擁有航太、半導體、精密機械及光學四大產業優勢，具有發展無人載具的良好條件與完整基礎，市府將持續協助業者強化產業鏈結。

谷立言在專訪中表示，樂觀看待台美共同發展無人機的前景，台灣有發展無人機的科技和產業基礎，美國部分無人機公司已經到台灣尋求合作，他也會在7月2日和盧秀燕共同舉辦無人機論壇。谷今年已經7次和盧碰面，兩人針對無人機與機器人產業的發展有過多次交流。

經發局同時也表示，7月2日將攜手美國在台協會（AIT）及產業公協會在市府舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」，積極拓展美國、日本及歐洲等海外市場商機，加速布局下世代戰略產業。

論壇將邀請產官學研及國際夥伴共同參與，聚焦無人機關鍵零組件、系統整合、智慧應用及供應鏈合作，成為對接國際市場及鏈結美方資源的重要交流平台，提升台中產業國際競爭力。

經發局說，無人載具已成為兼具國防戰略與產業發展的重要方向，中彰投地區目前有約50家業者投入無人機相關領域，涵蓋機體製造、關鍵零組件、光學感測、通訊模組及應用服務等面向。

谷立言 盧秀燕 無人機

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