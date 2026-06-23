谷立言透露7月初和盧秀燕合辦無人機論壇 中市府證實：拓展海外市場

本報專訪美國在台協會（AIT）處長谷立言，谷透露，台灣有發展無人機的產業基礎，他將在7月2日和台中市長盧秀燕共同主持無人機論壇。台中市政府今天證實，7月2日會和AIT及產業公協會在市政府舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」，拓展海外市場。

谷立言在專訪中表示，樂觀看待台美共同發展無人機的前景，台灣有發展無人機的科技和產業基礎，美國部分無人機公司已經到台灣尋求合作，他也會在7月2日和盧秀燕共同舉辦無人機論壇。谷今年已經7次和盧碰面，兩人針對無人機與機器人產業的發展有過多次交流。

台中市經濟發展局指出，台中擁有航太、半導體、精密機械和光學四大產業，都與無人機息息相關，已經打下良好的條件與完整基礎，市府為了協助業者強化產業鏈，7月2日將與AIT、產業公協會舉辦2026台中無人機產業與海外商機論壇，拓展美、日、歐等海外市場。

經發局表示，中彰投地區有約50家業者投入無人機領域，包含機體製造、關鍵零組件、光學感測、通訊模組和應用服務等等；7月2日的論壇將邀請產官學研與國際合作夥伴，討論無人機的關鍵零組件、系統整合、智慧應用與供應鏈合作，搭建台中和國際市場、美方資源的交流平台。

政界人士觀察，谷立言在這次專訪中，多次主動提及盧秀燕，尤其將盧與無人機產業高度綁定，既說明兩人深厚的交情，也意味著美方對盧秀燕的信任，願意就與國防工業密切相關的無人機產業，和盧市府展開深度合作，同時保留了盧卸任市長後在相關議題的發揮空間。