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綠：涉及兩岸的任何一局 都不能流失台灣主權

中央社／ 台北23日電
國民黨今天公布黨主席鄭麗文訪中紀錄片「造局者」，民進黨立法院黨團表示，涉及兩岸的任何一局，都不能流失台灣主權，否則看似自己設局卻掉入人家預設陷阱，對台灣未來發展不見得有利。中央社
國民黨今天公布黨主席鄭麗文訪中紀錄片「造局者」，民進黨立法院黨團表示，涉及兩岸的任何一局，都不能流失台灣主權，否則看似自己設局卻掉入人家預設陷阱，對台灣未來發展不見得有利。中央社

國民黨今天公布黨主席鄭麗文訪中紀錄片「造局者」，民進黨立法院黨團表示，涉及兩岸的任何一局，都不能流失台灣主權，否則看似自己設局卻掉入人家預設陷阱，對台灣未來發展不見得有利。

鄭麗文4月7日至12日赴中訪問，並與中共總書記習近平會面，國民黨今天公布此行拍攝的紀錄片「造局者」。

民進黨團幹事長莊瑞雄上午在黨團輿情回應記者會上表示，造一個局，如果對於國家的發展、受到國人肯定，可以給予掌聲；但若是別人設的局還踩進去，就麻煩了。任何一個政黨，對於台灣整體未來的擘劃仍要以台灣民意為依歸。

莊瑞雄說，涉及到兩岸的任何一個局，都不能讓台灣的主權流失，任何一個局都不能減損台灣利益，這才是一個好的局。他說，相較之下，鄭麗文的訪美行程著墨就比較少，看起來鄭麗文對美拿不出成果，被冷落了。

民進黨團書記長范雲則認為，鄭麗文這一趟訪中，恐怕是「被造局者」，而不是造局者。

對於美國在台協會處長谷立言接受媒體訪問時表示，台灣現在有7成民意支持維持現狀，但從中國現在的所作所為，看不出要維持現狀。

莊瑞雄說，維持現狀是國人同胞最大共識，重點是站在什麼樣的立場來維持現狀，如果站在台灣主流民意立場，就是不能改變台灣現在的民主憲政體制，改變的話就是破壞現狀，台灣絕對不會是像國民黨主張、鄭麗文嘴巴所講的「兩岸同屬一中」，台灣的方向、台灣該怎麼走，是2300萬同胞自己做決定。

范雲表示，谷立言是要提醒台灣民眾，中國的作為就是沒有要維持現狀，沒有要維持現狀，當然就很可能是所謂的一國兩制，失去自由與民主或者是被統一，如果台灣民眾沒有想要這樣的話，那就不應該選擇迎合中國、削弱自身防衛能力，不管是無人機產業或者是強化國防，都應該是台灣現在要做的事。

莊瑞雄說，中國最不想看到的就是現在台灣的維持現狀，中國的很多作為，包括軍機艦的擾台、威脅，灰色地帶的行動，其實都是在對現狀的破壞。

莊瑞雄表示，在上一波的8年新台幣1.25兆元的軍購特別條例沒有通過，通過的是藍白的7800億元版本，無人載具部分被砍掉，但至少也要對外界來傳達自我防衛的決心。

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