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稱谷立言用心好卻用錯 蘇起：民進黨錯用互不隸屬是破壞現狀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭（右）與國安會前秘書長蘇起（左）出席座談，表示鄭麗文訪美是讓美方了解，台灣最大在野黨有能力提出避免兩岸衝突的方法，並回應川普對台海局勢升溫的憂慮。記者林澔一／攝影
國民黨副主席張榮恭（右）與國安會前秘書長蘇起（左）出席座談，表示鄭麗文訪美是讓美方了解，台灣最大在野黨有能力提出避免兩岸衝突的方法，並回應川普對台海局勢升溫的憂慮。記者林澔一／攝影

美國在台協會（AIT）處長谷立言接受本報專訪表示，台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。國安會前秘書長蘇起表示，谷立言所說的維持現狀，是2016年的現狀，還是2026年的現狀？國民黨副主席張榮恭也說，谷立言是基於好心這樣呼籲，但如果沒有找出共同的政治基礎，是不可能有官方對話的。

國民黨今舉行「造局者」2026和平之旅紀錄片首映會，張榮恭、蘇起受邀出席。

蘇起指出，谷立言在專訪中提到，台灣統獨中支持維持現狀者占多數，這他同意，但谷立言沒有講、民調裡也沒有問到「現狀」的定義是什麼。谷立言口中所說的維持現狀，是2016年的現狀，還是2026年的現狀？前總統蔡英文在2016年提出「維持現狀」來告訴老百姓，馬英九的兩岸政策她會照做，變成一個催眠的口號。

到了2018年，美國對大陸祭出貿易戰，蔡英文愈來愈少提「維持現狀」越來越少，甚至2020年連任之後，幾乎很少出現，而提出「互不隸屬」變成新的現狀。而2026年賴清德政府的「互不隸屬」，美國是指這個現狀嗎？這個現狀怎麼去交流對話？而美國對於互不隸屬沒有任何批評，說明美國政策正在轉變，但這個轉變碰到川普還要再轉變。

蘇起說，川普的腦袋在轉，底下很多反中鷹派還沒有完全轉，這是台灣要觀察的。所以谷立言、還有美國這些反中鷹派，他們還要對於「現狀怎麼定義」做個解釋。當然谷立言用心是好的，安撫台灣人心，因為經過川習會之後，台灣官方和老百姓很害怕，外交、軍事被打壓，一步都走不出去。

「但是谷立言的方法用錯了、藥用太新，」蘇起認為，民進黨最大的錯誤就是用「互不隸屬」，蔡英文破壞了她自己提出的「維持現狀」四字。互不隸屬是改變現狀、推翻現狀，而不是維持現狀，這個東西不糾正，怎樣都沒用。這件事如果不轉，他打包票，兩岸就會走向衝突的道路，美國根本守不住、現在沒有力量介入，他非常不願意看到那一刻到來，希望在兩岸衝突之前，台灣老百姓自己能清醒。

張榮恭表示，谷立言說，希望大陸能與台灣的民選政府對話，2005年連戰舉行和平之旅後，美國也是這樣呼籲，但大陸跟台灣仍沒有這種對話，因為雙方沒有共同的政治基礎，谷立言是基於好心這樣呼籲，但只要兩岸官方沒有政治基礎，就不可能實現。

他也反問，現在賴清德總統怎麼定義「現狀」？賴總統說中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。如果去理解成，兩岸的行政當局互不隸屬、或者兩岸的法政體系互不隸屬，這還可能是現實；但如果說是「國與國互不隸屬」，已經違背中華民國憲法。

張榮恭說，如果谷立言沒有看清楚這一點，而認為賴總統定義的「國與國互不隸屬」是美國認定的現狀，「那美國可以跟中華民國建交啊！」其實不是這樣。所以現狀不變，但是台灣處理兩岸關係跟世界各國和大陸打交道是一樣的，如果沒有找出一個共同的政治基礎，那是不可能有官方對話的。

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