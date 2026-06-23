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谷立言背書賴清德的「維持現狀」？藍委：不符認知

聯合報／ 記者屈彥辰陳柄亦／台北即時報導
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。記者林伯東／攝影
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。記者林伯東／攝影

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受本報專訪提及兩岸維持現狀的重要性。有國民黨立委表示，賴清德總統時代的現狀已不同過去，美國卻視為維持現狀，這是為賴總統背書；國民黨立委王鴻薇直言，她個人認為台灣根本沒有在維持現狀，馬英九時代有台海中線，現在已無。

谷立言接受本報專訪表示，台灣有支持維持現狀的7成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。但他也說，十年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。

有國民黨立委表示，顯然谷立言把賴清德的做法當作是維持現狀，這有點不符認知，所謂的「維持現狀」是馬英九時代的現狀？還是蔡英文時代的現狀？還是賴清德時代的現狀？三者都有不同。即便是賴清德跟蔡英文的現狀，也有非常大的不同，但美國都視為是維持現狀，這是美國對賴清德的背書。

該國民黨立委表示，美方有些簡化兩岸關係，可能認為各政黨都是維持現狀，因為不統也不獨，馬英九時代還有一個「不武」，若要提維持現狀，應該是遵循馬英九時代的「不統、不獨、不武」才對，如果這是所謂的維持現狀。美國對於台灣的政治跟政黨的現實過於簡化。另外從專訪中也看得出來，谷立言仍是外交官，有很多外交語言，充分表達美國立場，對各政黨不會公開口出惡言。

國民黨立委王鴻薇表示，在維持現狀方面，根據很多民調來看，台灣很多人希望維持現狀，在統跟獨之間，仍然有非常大的光譜存在，因為「維持現狀」變成「不統、不獨」就叫做維持現狀，但在光譜上有滿大的差距，這是為何各政黨或台灣民眾碰到兩岸問題，就會發現存在歧異，甚至對立，也讓民進黨有很多操作空間。

王鴻薇表示，民進黨認為只要不喊台灣獨立，就是維持現狀，事實上也不盡然。谷立言說法反映美國人長期的一些說法，台灣大部分人雖然在光譜上是維持現狀，但光譜非常寬廣，尤其對現在的賴清德，「你說維持現狀，但是我覺得你沒有維持現狀。」

王鴻薇表示，另外對於維持現狀有時也過於單純，以她個人來看，台灣現在根本沒有在維持現狀，例如在馬英九時代有台海中線，而現在根本沒有台海中線；在蔡英文時代，沒有台海中線，但是中共不會跑到台灣東部海域，現在中共已經跑到台灣東部海域來，這也不是現狀。現在兩岸情勢已有改變，她並不認為這是單純的維持現狀，如果回到馬英九時代來看，顯然不是現狀。

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