談谷立言專訪 張雅屏：維持現狀不該是毫無責任感填寫的開放式填空

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受本報專訪表示，台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，維持現狀，不該是毫無責任感所填寫的開放式填空，它必須說清楚內容，更必須對2300萬台灣人民的生命安全與未來負責。

張雅屏指出，他尊重谷立言希望維持台海和平穩定的善意，但無法認同其對「維持現狀」的解讀。今天台灣政治最弔詭的地方就在於，「維持現狀」已經逐漸變成一份不須負責、沒有定義、沒有範圍的開放式問卷填空。民進黨政府說，維持現狀是「兩岸互不隸屬」；美國部分官員說，維持現狀就是維持民進黨的兩岸政策。

張雅屏說，有人認為是維持中華民國，有人認為是維持台灣現有自治，有人認為是不統、不獨、不武，甚至有人認為是走向法理台獨前的過渡狀態。問題是，如果連「現狀」都各說各話，又如何判斷人民支持的是哪一種現狀？

張雅屏指出，政大選研中心長期民調顯示，「維持現狀」確實是台灣社會最大公約數，但政大的原始分類從來不是單一選項，而是包含永遠維持現狀、維持現狀後再決定、維持現狀後偏向統一、維持現狀後偏向獨立。這代表人民傾向避免衝突與劇烈改變，絕不代表人民支持當前民進黨對兩岸關係的政策方向。

更值得注意的是其他民調結果。張雅屏說，2026年4月民主文教基金會民調顯示，58.6%認為兩岸加強交流有助維持和平穩定，74.6%認為應透過談判爭取最大利益，55.2%認為目前兩岸現狀難以長期維持，66%認為完全依賴美國保護具有高度風險，57%不相信美國會直接派兵協防台灣。

而2026年5月台灣勵志協會（TIA）民調則顯示，55%認為交流與對話較能維持和平，43%認為軍事嚇阻較能維持和平。張雅屏說，這些數字透露出一個非常重要的訊息，台灣人民支持的，不是抽象的「現狀」，而是具體的「和平」。如果今天的現狀是兩岸交流正常、能夠談判、能夠降低誤判，多數人民自然支持。但如果今天的現狀變成，兩岸官方溝通中斷、交流被污名化、軍事風險持續升高、社會長期處於戰爭焦慮，請問多數台灣人民還會支持這種「維持現狀」嗎？

張雅屏說，綜合各方民調可知，絕非如此。近年來，民進黨政府一方面高喊「維持現狀」，另一方面卻不斷改變現狀。最具代表性的例子，就是將已經舉辦十六年的海峽論壇，正式定義為「統戰平台」，甚至首次限制地方政府與相關人士參與。如果交流是統戰，對話是統戰，協商是統戰，往來也是統戰，兩岸還剩下什麼？剩下只有敵意與對抗。這絕非多數台灣人民認同的和平現狀。

張雅屏說，值得警惕的是，當前台海正逐漸形成一種危險的結構，一邊是民進黨透過不斷升高兩岸對立，鞏固「抗中保台」的選票利益；另一邊則是美國軍工體系以不符台灣需求甚至過時的武器，持續透過軍售、虛構的軍備需求與戰略競爭獲取利益。於是，一個原本可以透過交流降低風險的地區，反而被不斷塑造成危機熱點。一個原本應該追求和平的社會，卻被長期灌輸戰爭焦慮，這種由選票利益與軍工利益共同推動的「美台政商複合體」，絕非台灣人民之福。

張雅屏提到，美國總統川普今年5月受訪時曾直言「我不希望有人推動獨立，然後要我們跑9500英里去打一場戰爭。」這話點出了國際政治最現實的一面：美國有美國的利益。然而，台灣當然必須有台灣的利益，而台灣最大的利益，不是戰爭、不是衝突，更不該成為大國博弈的棋子，台灣、台海、東亞以至於全世界，最有利的都是和平，真正需要維持的，不是對抗式的現狀，是和平。真正需要追求的，不是戰爭準備，是避戰。

因此，張雅屏說，他尊重谷立言的善意，但不認同將「維持現狀」簡化成對當前民進黨對抗式兩岸路線的支持，因為人民支持的從來不是一個模糊名詞。人民支持的是可以維持的「和平」，所以如果現狀代表和平，他支持維持現狀。如果現狀代表對抗，他反對維持現狀。如果現狀代表戰爭風險持續升高，任何人更不該把這種「現狀」包裝成全民共識。