谷立言強調維持現狀重要性 綠黨團：現狀就是兩岸互不隸屬

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在AIT台北辦事處接受本報專訪時表示，維持現狀是兩岸對話的基礎。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，從台灣主流民意來看，要維持的「現狀」就是台灣本來就是自由民主的憲政體制，且兩岸互不隸屬，若這些狀況改變了，就是破壞現狀。

莊瑞雄指出，維持現狀是國人最大共識，但重點是站在什麼立場、維持什麼樣的現狀，台灣主流民意已經清楚表達，現狀絕對不是像國民黨主席鄭麗文所稱兩岸同屬一中，這個立場要講清楚，兩岸互不隸屬就是現狀，且如何定義現狀，當然是由台灣2300萬人民決定，絕對不會由對岸14億人幫台灣做決定，且中國最不想看到的，就是台灣現在的「維持現狀」。

莊瑞雄說，谷立言專訪也提及對台灣很多支持，美國對台支持不變，因此台灣更應該加強自己防衛，任何政黨都想要和平，而維繫和平最重要憑藉是國家自我防衛能力，還有向國際社會表達有此決心；以這次軍購特別預算條例為例，雖然最後通過的金額不滿意，但至少也向外界傳達自我防衛決心，

民進黨立院黨團書記長范雲表示，谷立言透過專訪提醒台灣民眾，從中國的作為來看，就沒有要維持現狀，若現狀被破壞，未來很可能走向一國兩制、失去自由民主、被統一，若台灣民眾沒有想要走上這條路，就要強化自身國防實力。