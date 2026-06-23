聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／川普變數…防地緣政治失控 台灣先遭殃

聯合報／ 本報記者張文馨

美國總統川普重返白宮後，不只一次抱怨台灣晶片產業對美國晶片發展構成阻礙，加上川習會後，川普示警台獨，美國對台軍售的許可作業也在持續「研議中」。從台美關係來說，台灣要保持川普對台灣的態度不要再惡化，不要讓這成為另一顆不定時炸彈；若在地緣政治的節點失控引爆，第一個遭殃的就是台灣自己。

台灣在面臨美中穩定關係的大氛圍下，要力保台美關係的進展不受中國影響，關鍵因素在川普身上。

川普上任後宣布大批對台軍售，有助台灣提升自我防衛能力，卻也同時用「台灣偷走美國晶片」這樣的強烈指控，來表達他認為美利益受損的主觀判斷。他不只一次抱怨台灣晶片產業對美國晶片發展構成阻礙，即便台灣不厭其煩稱自己是夥伴而非對手，賴總統還準備一套張忠謀自傳要送給川普，仍難消除川普對台灣的觀感。

川普不滿台灣晶片產業是事實，且短期內看來不會消失；川普示警台獨也是事實，賴總統針對台獨的回應，美方尚且不置可否，未來勢必要長期觀察賴總統的政策和行動。這兩處正是賴政府要極力對美消毒的關鍵。

這是賴總統有別於前總統蔡英文的對美關係考驗。但賴總統也有當前時空紅利，AI先進技術盛會的Computex剛在台灣落幕，凸顯台灣既是半導體供應鏈重鎮，也位居地緣政治衝突前沿，台灣要用矽盾保護安全，也要思考矽盾能維持多久。

如果說，台灣政府可以做的是加厚矽盾，目前看來，政府能提供的是誘因而非壓力，很難施壓要求關鍵供應鏈進駐或留在台灣。政府應該提供的是穩定的政治環境，減少不可預測引發的風險，讓國內外企業都蓬勃發展，提高戰爭爆發的損傷成本，進而降低開戰風險。

此外，美國商會幾乎每年都會談到「穩定的能源供應」，確保供應鏈都能穩定在台運作，不致受外來威脅斷鏈。當台灣能有效卡位供應鏈的關鍵角色，就能進一步提升台灣安全的保障。但這也有賴民進黨政府落實能源政策轉型，強化產業韌性。

川普 台獨 台美關係 晶片 供應鏈 白宮

延伸閱讀

經濟日報社論／矽盾之外的真正考驗

美對台軍售不考慮中國意見 川賴通話？谷立言「沒資訊可以分享」

賴總統與國際媒體茶敘 讓世界看見真實民主的台灣

谷立言：陸設前提 不利建設性對話

相關新聞

江啟臣會晤谷立言 送台中智造波洛領帶象徵台美情誼

立法院副院長江啟臣22日與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言進行早餐會，就台美關係、國會外交及區域情勢交換意見。

美中穩定 谷立言專訪「美對台政策不變」

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言在ＡＩＴ台北辦事處接受本報專訪表示，美對台政策不變，軍售沒有暫停。他樂觀看待台美共同發展無人機前景，感謝立法院長韓國瑜在立法院努力達成支持台灣防衛能力的共識；他並透露，將和台中市長盧秀燕共同推動無人機發展。

歷史上的今天／1955年蔣宋美齡觀賞反共歌劇永恆之島

1955年6月23日，道德重整運動訪問團當日晚上8時在台北市中山堂禮堂演出了介紹道德重整運動含義的歌劇「永恆之島」（The Island That Holds The Key），博得好評，總統夫人蔣宋美齡與我政府首要，各國外交使節，俱為此歌劇的觀眾。

谷立言專訪「10年轉變 兩岸相互吸引已不存在」

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言二○一四年出任美駐成都總領事，二○二四年出任ＡＩＴ處長，見證兩岸關係起伏。他說，十年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。

觀察站／股市不該從經濟櫥窗變主舞台

過去常說，股市是經濟櫥窗。企業獲利好，反映在股價；景氣轉強，資金進場；投資人透過股市，看見經濟未來。但這一波台股熱潮，正在讓這句老話出現反轉：股市不只是被動反映未來，而是主動牽動經濟。

新聞眼／川普變數…防地緣政治失控 台灣先遭殃

美國總統川普重返白宮後，不只一次抱怨台灣晶片產業對美國晶片發展構成阻礙，加上川習會後，川普示警台獨，美國對台軍售的許可作業也在持續「研議中」。從台美關係來說，台灣要保持川普對台灣的態度不要再惡化，不要讓這成為另一顆不定時炸彈；若在地緣政治的節點失控引爆，第一個遭殃的就是台灣自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。