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谷立言：陸設前提 不利建設性對話

聯合報／ 記者張文馨郭崇倫／專訪

問：美國總統川普在會晤中國國家主席習近平後的評論，提到不願⾒到台灣獨立、不願被捲入戰爭等評論的背景？

答：美政府⾼層會前已清楚表達美對台政策沒有任何改變；會後國務卿魯比歐也強調這點，甚⾄在峰會期間，美國駐中國⼤使也重申，⾼層官員清楚對中國傳達「美國對台政策沒有改變」。

美國對台政策以台灣關係法、三項聯合公報與六項保證為指引，美國的政策也是以川普政府去年秋天發布的國家安全戰略為指引，亦即我們會維護在第⼀島鏈的和平安全，包含台灣。  

如同川普總統多次強調，我們不願⾒到台海爆發衝突，也不想看到任何片⾯改變現狀的作為，我們會遵守長期以來的政策，包含美國確保台海和平與安全的承諾。  

問：賴清德總統在川習會後回應稱捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。您怎麼看國安會前秘書長邱義仁說的蔡規賴隨？

答：非常感謝賴清德總統⼀再強調台灣⽀持維持現狀，包含他最近在五二○演說中有提到。  

我覺得蔡總統（前總統蔡英⽂）在建立台灣各政黨及社會對於「⽀持現狀」的共識上，貢獻良多。這樣的架構和共識，從蔡政府到賴政府以來保持⼀致， 坦⽩說，我認為未來任⼀政黨執政，都非常可能維持在這樣的共識之中，因為有超過七成的台灣⼈民強烈⽀持。

這也是為什麼我們持續呼籲北京與台灣民選領袖互動。因為這反映了台灣的共識，能作為對話的絕佳基礎，能解決台海分歧。

就北京來說，這比嘗試在台灣社會製造分裂能獲得的好處更多。在台灣⾼度共識的狀態下，製造分裂不會讓北京得到想要的結果。

問：所謂中國⼤陸意圖在台灣社會製造分裂，是指台灣的政黨或政治⼈物嗎？  

答：北京⼀貫模式是「對話之前要先滿⾜前提條件」。這其實不利建設性的對話。我們認為北京應該跟台灣所有民選領袖在不設前提下互動，我認為這才是避免誤判或誤解的最佳⽅式，也能夠有機會找到和平解決分歧的⽅式。除非，可以達成不設條件的往來，否則任何努⼒都可能被視為操弄內部⾓⼒，這是不對的。    

台海 川普 習近平 魯比歐 台灣 美國

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