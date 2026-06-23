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採訪側記／平衡的藝術 是谷立言日常考驗

聯合報／ 記者張文馨
美國在台協會處長谷立言接受本報專訪。記者林伯東／攝影
美國在台協會處長谷立言接受本報專訪。記者林伯東／攝影

美國在台協會ＡＩＴ）處長谷立言派駐台灣兩年多來，從美中台到台灣國內政治現實，都在面對「隨時在改變」的壓力。正值美中尋求穩定關係，美國總統川普是否改變其「一個中國」政策，進而損及台灣利益？成為ＡＩＴ處長的必考題；面對朝小野大、藍綠對立，如何與不同政治光譜人士搏感情，找出可能達成共識之處。平衡的藝術是他的日常考驗，也展現在接受本報專訪的過程中。

川習會後美對台政策是否改變？他的標準答案是，美中關係穩定，不影響美台關係。事實上，包含谷立言在內，從國務卿魯比歐到美國駐中國大使龐德偉，都是川普親信，不會越過川普去表述對中政策。作為ＡＩＴ處長，谷立言堪稱「沒有參與川習會的當事人」，在川習會後用最快速度接受中央社書面專訪來表明「對台政策沒有改變」立場，讓人看出了他的第一層小心翼翼。

對於藍綠政治人物，在這次專訪中，藍綠政要賴清德、蔡英文、盧秀燕、鄭麗文和韓國瑜，都被提（問）到了。谷立言讚許賴總統表達支持維持現狀，也肯定蔡英文促成台灣社會達成支持現狀共識的貢獻。

在國民黨主席鄭麗文訪美結束，谷立言只客氣說有溝通都是好事。盧秀燕是谷立言主動提起的，他將兩人互動嵌入無人機合作，既自然又明顯，顯然保留與盧未來的發展空間。

至於立法院長韓國瑜，可能是谷立言最經常在臉書曬合照的政治人物。他讚許韓國瑜促成國會支持國防特別預算的努力，如今韓國瑜更在美方邀請下第二度訪問華府。

ＡＩＴ清楚朝野對立情況，從預算、法案到大罷免，台灣的政治環境在這兩年走向極化，是不爭的事實。谷立言從中硬是找到「支持台灣安全與現狀」的空間，並用柔軟的語調訴求台灣共識，這是他的第二層小心翼翼。

谷立言的外派經歷橫跨第一島鏈，經手業務從經濟、政治到軍事，在地緣政治變化的敏感時刻，谷立言在台灣執行外交任務，爭取美國利益；至於未來美中關係的變化會如何牽動美台關係發展，他很想、卻也很難回應，回到外交官的謹言慎行，不多評論。

谷立言 美國在台協會 ＡＩＴ

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