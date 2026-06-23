谷立言專訪「歡迎各黨派人士訪華府」

從去年到今年，在野黨領袖接力訪問美國，光是本月，就有國民黨主席鄭麗文和立法院長韓國瑜分別率團訪問華府。美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言說，歡迎所有黨派的政治人物訪問華府，美台立法機關的互動對於雙邊關係有很多貢獻。他透露，將在下月二日與台中市長盧秀燕共同主持無人機論壇。

韓國瑜廿一日晚間率跨黨派立委團，展開第二次拜會華府行程。谷立言表示，美台立法機關的互動對於雙邊關係有很多貢獻，非常感謝韓國瑜扮演的角色，包含在立法院努力達成支持台灣防衛能力的共識。

近日谷立言大力推動美台無人機合作，也在專訪透露，他會在七月二日和盧秀燕共同舉辦無人機發展論壇。

今年二月，谷立言應立法院副院長江啟臣邀請到台中參加「中部ＡＩ機器人產業發展交流座談會」。今年谷立言與盧秀燕至少七次碰面，就無人機、機器人產業交換意見。

谷立言說，ＡＩＴ支持所有黨派政治人物訪美，至於訪問細節要問華府，這次讓鄭麗文有機會對美國闡述理念，美方可以傳遞自身觀點，包含嚇阻的重要性，以及投資防衛能力的重要。