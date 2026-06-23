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美中穩定 谷立言：美對台政策不變

聯合報／ 記者張文馨郭崇倫／專訪
美國在台協會處長谷立言接受本報專訪，透露將和台中市長盧秀燕共同推動無人機發展。記者林伯東／攝影
美國在台協會處長谷立言接受本報專訪，透露將和台中市長盧秀燕共同推動無人機發展。記者林伯東／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言在ＡＩＴ台北辦事處接受本報專訪表示，美對台政策不變，軍售沒有暫停。他樂觀看待台美共同發展無人機前景，感謝立法院長韓國瑜在立法院努力達成支持台灣防衛能力的共識；他並透露，將和台中市長盧秀燕共同推動無人機發展。

谷立言說，非常感謝賴清德總統一再強調台灣支持維持現狀；他提到，前總統蔡英文在建立台灣各政黨及台灣社會對於「支持現狀」的共識上，貢獻良多。

美國總統川普在川習會後，對台灣議題表達「不希望有人因為美國支持走向台獨」和「美國不願跨海作戰」的立場，並稱對台軍售可以成為籌碼。谷立言表示，美國的對台政策是以台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證為指引；美國的一中政策也以川普去年秋天發布的國家安全戰略為指引，即美國會維護在第一島鏈的和平安全，包含台灣。

谷立言說，美國希望與中國建立穩定關係，但不代表美國將減少嚇阻衝突、維持穩定或回應一些導致區域不穩作為的努力；除了美台及盟友密切合作外，全球很多國家到組織，都開始表達關切台灣局勢。

立法院五月通過七八○○億元的軍購特別預算條例後，行政院再度提出二一○○億元的無人機採購特別條例草案。谷立言表示，不對台灣立法程序或預算表達立場，美國會持續與各政黨溝通。

他表示，台灣國防部去年秋天提出預算，立法院今年五月通過其中一部分，這是幫台灣得到自己所需戰力的重要一步；到目前為止，美台從上到下各層級，就防衛需求、交貨期程到未來的需求，持續諮商。

美軍印太司令部為台海局勢曾規畫「地獄景象」。被問到以台美合作進展，五年內能否打造此景象？谷立言說，台灣已有發展無人機的科技與產業基礎，美國無人機公司也到台灣來尋求夥伴關係。

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