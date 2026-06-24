關注四貸同堂 金管會畫出專案金檢2紅線

台股交易熱掀起的「四貸同堂」風險引發外界關注，金管會昨天畫出兩道監理紅線。金管會檢查局副局長古坤榮指出，一旦發現銀行業者的信貸等業務成長異常、風險指標異動（意指逾期放款）明顯變動，將適時辦理專案金檢。

台股量能擴大、指數頻頻創高，卻也衍生民眾透過房貸增貸、信貸、股票融資等方式放大財務槓桿的現象，被形容為「四貸同堂」。中央銀行總裁楊金龍上周在理監事會的會後記者會也表達關切，認為銀行應留意民眾信用擴張情形和風險控管。

網紅借錢投入股市

彭博昨報導，ＡＩ與台積電概念推升台股這一波多頭行情，引爆台灣散戶「害怕錯過機會（ＦＯＭＯ）」的投資情緒。許多人不只拿自有資金投資，還透過貸款或融資加碼押注股市。

彭博訪問一名廿六歲、目前待業的散戶鄭安迪（Andy Cheng），他靠著部分借款，持有價值將近兩百萬元的科技股，他說，「隨便買哪一檔股票都會賺錢。」報導也引述台灣投資網紅巴逆逆表示，她多年來一直拒絕借錢投資，但看著股市天天上漲、朋友賺的比自己更多，最後在五月貸款五百萬元投入股市。

彭博示警台股風險

不過，彭博示警台股風險跡象已經開始浮現，因股票交易引發的投資人違約金額，六月已增加逾一倍，超過廿億元，創下二○一九年公布資料以來最高單月紀錄。

古坤榮昨在金管會例行記者會表示，檢查局例行檢查會看全行業務，金管會持續關注個人房貸（包括理財周轉金）、信貸與股票質押等項目的貸放金額與逾放變化，如果發現相關業務成長異常、風險指標顯著變化，將適時辦理專案金檢。目前銀行承擔相關風險應屬可控，未把此作為專案金檢項目。

督促銀行風控管理

針對「四貸同堂」與多年前爆發雙卡風暴的差異，古坤榮說，當年雙卡風暴成因為銀行浮濫發卡，導致持卡人過度擴張無力償還，金管會後來訂出負債比（ＤＢＲ）廿二倍的規定，債務人在所有銀行的無擔保貸款（信用卡、現金卡、信貸等）總額，除以平均月收入不得超過廿二倍。

銀行局副局長王允中則說，持續高度關切銀行各項授信資產品質，也會衡酌檢查局、中央存保定期評估報告，督促銀行風險管理與授信原則，維持金融市場穩定。

王允中指出，五月銀行增加的總放款量四二八三億元，其中對民營企業放款增加三○○六億元，高於個人放款增額的一九九○億元，放款成長仍較偏向企業投資生產相關因素。至於個人放款和去年五月相比，房貸年增四八三○億元、車貸增加一七五億元、信貸增加七五八億元，也和經濟景氣相關，仍屬合理增加，並未異常。

王允中說，個人放款的增加無法和是否投入股市直接連結，仍要密切觀察；雙卡風暴後，銀行在放款業務會評估個人風險承受度，ＤＢＲ不能超過廿二倍，會加強貸後控管，申貸人要按照原先借款用途使用，否則銀行會提前收回。