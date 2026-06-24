彭博報導年輕人借錢買股掀風潮 待業投資人高喊「隨便買一支都會賺」

近幾個月，AI狂熱席捲全球多個股市，包括南韓、中國大陸與美國，但要論股民的熱血程度，台灣絕對排得上前幾名：青少年也群起開設證券戶，交易量暴增到導致券商網站當機。

彭博資訊報導，現年26歲、待業的鄭安迪（音譯）靠著借來的資金，持有價值6萬美元（約新台幣190萬元）的台灣科技股。他給別人的投資建議是，「隨便買一支股票，反正都會賺」。

台股過去一年漲幅超過100%，短短數周內超越英國、加拿大與印度，躍居全球第五大股市。在這波榮景中，很多人都是靠超低利率借入資金買股。知情人士說，許多券商的融資額度已達內部上限，而被券商拒絕的投資人往往轉向銀行申貸，或解約理財商品以騰出現金投入股市。

連公債標售都受影響。6月3日的一場公債標售未能全數售出，這是史上首見。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台股明顯過熱。他擔心一旦市場劇烈修正，將對那些把股票視為快速致富工具的年輕人造成「毀滅性打擊」。他呼籲政府進場降溫，採取具體措施抑制狂熱，避免日後崩盤。

但鄭安迪對此嗤之以鼻：「這不是泡沫」。有會計背景的他聲稱研究過2000年網路泡沫，深信這一波截然不同，「有基本面支撐」。他就讀法律系的25歲陳姓好友也附和，即使台股連跌一個月，也無法動搖他的信心：「基本面太強了，根本不用擔心。」

這是台北多頭投資人常掛在嘴邊的話。但當前席捲台灣的投機狂熱，確實已逐漸逼近網路泡沫時代的高峰；過去12個月，融資餘額暴增160%，逼近2000年崩盤前的高點。相較之下，南韓過去一年的融資餘額增加94%，網路泡沫最後一年融資餘額的成長幅度僅50%。

此外，例如因股票交易衍生的違約金額，6月已超過20億新台幣，是2019年有統計以來最高單月紀錄，也是前月的兩倍以上。

對許多台灣人來說，這是他們人生第一次借貸投資。經營社群帳號Banini的39歲網紅洪小姐就是其中之一。多年來她一直拒絕負債以擴張報酬，但眼看股市天天創高、朋友獲利遠遠超過自己，上個月終究還是借了台幣500萬元買股。她坦言自己還是敗給了「害怕錯過」（FOMO）的心理。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅表示，如果AI動能消退，衝擊不會只停留在股市，券商將承受壓力，家庭消費可能縮減，出口與經濟成長也會受創。

不過對多數人來說，至少目前這仍是過於遙遠的顧慮。多數銀行與券商分析師仍看好台股未來幾個月將持續上漲，高盛近期更給予「買進」的評等。