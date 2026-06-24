台股投機狂潮！借錢買股金額暴增160％

彭博昨天報導，過去十二個月，台灣投資人向券商借錢買股金額暴增百分之一六○，許多人不只拿自有資金投資，還透過貸款或融資加碼押注股市。市場人士警告，一旦ＡＩ動能降溫，台灣恐面臨股市急跌與槓桿反噬風險，成為全球ＡＩ泡沫快速膨脹的代表案例。

報導引述知情人士透露，許多券商特定貸款額度已觸及內部上限，只能要求投資人提高擔保品並調升利率；一些被券商拒絕的投資人轉向銀行借錢，或解約金融商品，把更多現金投入股市。

過去十二個月，台灣投資人向券商借錢買股金額暴增百分之一六○，總額已接近二○○○年股市崩盤前的歷史高點；換句話說，不只借錢買股的人愈來愈多，增加速度也比當年網路泡沫破裂前更快。

這波百分之一六○的增幅，不只高於網路泡沫破裂前最後一年約百分之五十增幅，也超過南韓近期ＡＩ股熱潮下百分之九十四增幅，顯示台灣散戶借錢投入股市速度格外驚人。

投資人借錢買股需求太旺，也讓券商開始大舉籌錢以支應放款需求。彭博彙整資料顯示，台灣券商今年已發行近十二億美元債券，是二○二五年全年籌資金額七倍以上；部分券商甚至轉向聯貸市場等較不常見的籌資管道，今年相關交易速度也創下空前紀錄。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅警告，若ＡＩ動能消退，衝擊不會只停留在股市。券商可能承壓，家庭消費可能下降，台灣也恐怕因出口放緩而拖累經濟成長。