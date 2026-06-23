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觀察站／股市不該從經濟櫥窗變主舞台

聯合報／ 本報記者藍鈞達

過去常說，股市是經濟櫥窗。企業獲利好，反映在股價；景氣轉強，資金進場；投資人透過股市，看見經濟未來。但這一波台股熱潮，正在讓這句老話出現反轉：股市不只是被動反映未來，而是主動牽動經濟。

當股市漲到全民有感，影響就不再停留在證券帳戶。年輕人放棄上班累積薪水，因為靠投資更快翻身；家庭開始盤算，頭期款、退休金或預備金先放進股市；企業則放下本業，轉而靠金融投資獲利；政府更將活絡資本市場，當成最重要的政績。

而這些變化加總起來，股市就不再只是櫥窗，反而像是整個經濟體的中控室。

同樣的，這也是這波行情最值得警惕的地方。股市上漲不是壞事，民眾透過投資分享企業成長果實，也不是問題；真正的問題是，當太多人開始用股市重新定義收入、財富與人生規畫，經濟結構就會變得脆弱。

更麻煩的是，這一波牛市不是單純「拿閒錢投資」。當信貸、融資、質押、房屋增貸都成為進場資金來源，股市波動就會從價格風險，變成整體市場風險。指數上漲時，槓桿被包裝成資金效率；下跌時槓桿變成追繳、還款、信用紀錄與生活壓力。

企業也是如此。若企業發現投資股票比擴廠、研發、聘人更快賺錢，資金自然會往股市集中。短期看，這可能增加業外獲利；長期看，卻可能削弱實體投資誘因。股市原應服務實體經濟，協助企業籌資、讓投資人分享成長；但如果實體經濟反過來追逐股市報酬，櫥窗就可能變成主舞台，本業反而退到後面。

政府也面臨同樣考驗。資本市場改革、ＥＴＦ商品多元化、交易制度鬆綁，目的都是提高市場效率，這些方向不必然錯。但政策不能只在市場熱的時候負責加油，也必須在槓桿升高、投資人風險胃納過度擴張時，準備好煞車。

股市是經濟櫥窗，前提是經濟還有自己的主體。真正健康的資本市場，應該讓資金支持企業成長，而不是讓整個社會把希望押在股價上漲。

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