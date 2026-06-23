陽光行動／防範風險 銀行加強放貸審查

台股多頭行情吸引不少投資人上車，其中不少人以房貸、車貸、信貸或其他消費性貸款籌措資金，甚至有人同時間「多管齊下」，掀起「四貸同堂」的話題。但股市站上高點後呈現暴漲暴跌的走勢，讓銀行業者有所警覺。一家銀行業者表示，聯徵中心可查調借款戶在本行和其他銀行往來的資料，若借款戶的房貸、信貸、車貸等額度占所得負債比接近天花板，銀行就會透過調高利率、直接砍掉借款戶的申貸案，以防範風險。

一位負責銀行授信業務的主管指出，聯徵中心雖可以看到借款戶在各銀行的借款資料，但仍有「時間差」，若借款人同一時間向不同銀行借款，資料還來不及進聯徵時，就會出現因為時間差，導致民眾實際債務比銀行查到的還高的情況。

對於民眾借款買股，一家銀行高層指出，其中以透過房貸衍生的「理財周轉金」方式，對銀行而言風險較低，若房價沒有重挫，擔保品的擔保價值仍相對穩定。舉例來說，小明先借了兩千萬元房貸，若已還一千萬元，銀行也認定小明的還款正常，就會用「理財型房貸」的方式讓小明再把已經還掉的一千萬元借出來；若小明覺得銀行給的額度不夠高，也可透過「房貸轉貸」到另一家銀行，該銀行透過房貸可借給小明的理財周轉金額度將超過一千萬元。

不過，目前愈來愈多銀行開始對民眾的周轉金貸款加強審查財資力，因為一旦股市反轉，還不起錢的就是財資力不足的借款人，這些族群尤其以收入較不穩定，以個人工作室為業的借款戶，或是剛換工作，最讓銀行提高警覺；此外，六十歲以上的借款戶，也會被銀行視為因為準備退休，若要借款投資股票，就會擔心股市反轉的還款能力。