陽光行動／為賺快錢 工作價值觀被扭曲

台股連續兩年多頭，從市井小民到上班族都激情投入，專家說，股市進出獲利，讓飽受低薪之苦的上班族找到出口，即使不是離開職場操盤股票，工作價值觀也已改變，工作當做第二目標，不在乎調薪、升遷，對職場投入程度也降低，「這一波ＡＩ基礎建設帶動的台股行情，讓年輕上族族認為，要實現職場公平正義，就靠這一波」，對勞動意願非常不利，缺工更嚴重。

求職平台「面試趣」調查，百分之十五點八的上班族遇過同事因股市離職，其中百分之八點五遇到超過一位，更有百分之二點六的上班族表示，因投資股市而離職。

中央大學人力資源管理研究所兼任教授辛炳隆說。他認為，目前狀況已造成上班族倦勤，甚至有些人乾脆辭職專心炒股，尤其是年輕人不滿低薪，或剛好對公司不滿，甚至原本想轉職者，因為投入股市延緩再就業，對勞動力數量及工作投入程度都有影響。

另一個變化是，工作價值觀完全改變，「上班族可能發現，在資本市場賺錢容易得多，上班收入只是塞牙縫」，更認定財富累積不能靠工作收入，而是要買股或買房。即使這波股市熱潮消退，工作價值觀要回歸常態也有陣痛期，要靠再一波金融泡沫才能再重新調整心態。比較令人擔心的是，一旦股市反轉崩盤，如果上班族是融資貸款，將成主要受害者。

「今年年初就觀察到人力資源又回到早期全民炒股階段，工作氛圍改變了」，台灣人力資本公司執行長晉麗明也觀察到職場不對勁氣氛，他說，年輕人長期面對低薪的不公不義，在資本市場找到出口，這一波ＡＩ科技基礎建設帶動的台股行情，讓年輕上族族認為要實現職場公平正義，就靠這一波。

晉麗明表示，上班族心態改變後，人才供給一定會受影響，企業要留任員工難度更高，流動率變高，大家都蠢蠢欲動，若要招募員工，很多大學生畢業後如果只賺三、四萬元，會認為不如靠投資，找工作意願不高，影響人才來源。

晉麗明也認同最大的影響是工作價值改變，以前工作希望在職場上求表現，有利升遷加薪，現在發現投資創造被動收入才是王道，工作變成第二位；未來即使股市回歸正軌，這些人回不了職場習慣，如此扭曲的價值觀，不利年輕世代的職涯發展，也讓企業接班或人才發展過程出現隱憂。

台北大學學生陳昱仁說，目前每個月投入約三千元不等至ＥＴＦ，多是參考財經部落客、社群討論選擇投資標的，「就當作一般存錢。」，但確實有同學在玩個股，就必須用白天時間盯盤。

中原大學資管系教授皮世明表示，很多學生打開社群平台，看到的資訊都是少年股神又賺了多少錢，也多是上網看討論，就鎖定幾個熱門個股，但學生資本額不夠，觀察下來當沖其實很容易虧錢。很多學生說會賺一些「便當錢」，但幾乎都是冒很大的風險，在賺取微小的利益，因此他告誡學生，當沖很難獲利，因為猜測個股走勢很困難。