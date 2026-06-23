聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／為賺快錢 工作價值觀被扭曲

聯合報／ 記者陳素玲林海許維寧／專題報導
ＡＩ行情帶動台股上漲，吸引不少投資人加碼投入。圖／聯合報系資料照片
ＡＩ行情帶動台股上漲，吸引不少投資人加碼投入。圖／聯合報系資料照片

台股連續兩年多頭，從市井小民到上班族都激情投入，專家說，股市進出獲利，讓飽受低薪之苦的上班族找到出口，即使不是離開職場操盤股票，工作價值觀也已改變，工作當做第二目標，不在乎調薪、升遷，對職場投入程度也降低，「這一波ＡＩ基礎建設帶動的台股行情，讓年輕上族族認為，要實現職場公平正義，就靠這一波」，對勞動意願非常不利，缺工更嚴重。

求職平台「面試趣」調查，百分之十五點八的上班族遇過同事因股市離職，其中百分之八點五遇到超過一位，更有百分之二點六的上班族表示，因投資股市而離職。

中央大學人力資源管理研究所兼任教授辛炳隆說。他認為，目前狀況已造成上班族倦勤，甚至有些人乾脆辭職專心炒股，尤其是年輕人不滿低薪，或剛好對公司不滿，甚至原本想轉職者，因為投入股市延緩再就業，對勞動力數量及工作投入程度都有影響。

另一個變化是，工作價值觀完全改變，「上班族可能發現，在資本市場賺錢容易得多，上班收入只是塞牙縫」，更認定財富累積不能靠工作收入，而是要買股或買房。即使這波股市熱潮消退，工作價值觀要回歸常態也有陣痛期，要靠再一波金融泡沫才能再重新調整心態。比較令人擔心的是，一旦股市反轉崩盤，如果上班族是融資貸款，將成主要受害者。

「今年年初就觀察到人力資源又回到早期全民炒股階段，工作氛圍改變了」，台灣人力資本公司執行長晉麗明也觀察到職場不對勁氣氛，他說，年輕人長期面對低薪的不公不義，在資本市場找到出口，這一波ＡＩ科技基礎建設帶動的台股行情，讓年輕上族族認為要實現職場公平正義，就靠這一波。

晉麗明表示，上班族心態改變後，人才供給一定會受影響，企業要留任員工難度更高，流動率變高，大家都蠢蠢欲動，若要招募員工，很多大學生畢業後如果只賺三、四萬元，會認為不如靠投資，找工作意願不高，影響人才來源。

晉麗明也認同最大的影響是工作價值改變，以前工作希望在職場上求表現，有利升遷加薪，現在發現投資創造被動收入才是王道，工作變成第二位；未來即使股市回歸正軌，這些人回不了職場習慣，如此扭曲的價值觀，不利年輕世代的職涯發展，也讓企業接班或人才發展過程出現隱憂。

台北大學學生陳昱仁說，目前每個月投入約三千元不等至ＥＴＦ，多是參考財經部落客、社群討論選擇投資標的，「就當作一般存錢。」，但確實有同學在玩個股，就必須用白天時間盯盤。

中原大學資管系教授皮世明表示，很多學生打開社群平台，看到的資訊都是少年股神又賺了多少錢，也多是上網看討論，就鎖定幾個熱門個股，但學生資本額不夠，觀察下來當沖其實很容易虧錢。很多學生說會賺一些「便當錢」，但幾乎都是冒很大的風險，在賺取微小的利益，因此他告誡學生，當沖很難獲利，因為猜測個股走勢很困難。

上班族

延伸閱讀

「1天賺1萬」女大生當沖嘗甜頭 兩周賠光學費崩潰求助

破除「別借錢買股」迷思？年輕人信貸重壓ETF 網曝穩定賺錢關鍵

退休後尊嚴碎了！昔日部長再就業月薪剩3.6萬 還被29歲主管嗆「稱不上戰力」

本金400萬⋯3年獲利2000萬？網試算「這時機」買進0050正二、00631L有望達標

相關新聞

逾百台企 搶攻歐洲商機

歐洲台灣形象展廿二日在波蘭華沙登場。

掌聯準會19年 葛林斯班百歲辭世

美國聯準會前主席葛林斯班廿二日因帕金森氏症併發症辭世，享嵩壽一百歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達十九年，但卸任不到兩年後爆發次貸風暴，也讓他的光環些許褪色。

市值洗牌！民營金控大躍進 公股倒退嚕

根據十三家金控近半年來的股價及市值變化，今年以來出現大洗牌，金控高層指出，從市值變化結果可以觀察到兩大趨勢，第一，民營金控大躍進、公股金控倒退；第二，金控與投資相關的獲利貢獻股價成長甚多。

現金股息再創新高 金融股可望獲存股族青睞

金控股利大致底定，公布的現金股息總額逾三千四百億元再創新高，金融股重新回到存股族視野。不過，今年金融股亮點大有不同，民營金控受惠銀行、壽險、證券三大引擎同步轉強，獲利彈性明顯；公股金控則呈現分化，第一金、華南金因證券、投信及財富管理等非銀行業務較具動能，表現相對有撐，合庫金則仍偏銀行本業，獲利表現相對較弱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。