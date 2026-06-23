陽光行動／台股亂象…投資人開槓桿 無視斷頭危機

台股二○二三年以來收割ＡＩ紅利，讓股市看似只漲不跌，對資深或菜鳥投資人充滿吸引力，從房貸增貸套利ＥＴＦ（指數股票型基金）開始，投資人勇於在市場上擴大槓桿規模，遇到行情急速回檔，不是被追繳保證金，就是被強制賣出，資金調度不靈，甚至可能衍生違約交割風險。證券商表示，違約交割不是把錢還了就好，徵信汙點將影響後續金融往來。

隨著ＡＩ產業爆發成長，不少個股在一、兩年內翻倍甚至數倍漲幅。許多投資人認為，這是一場難得的財富盛宴，也讓市場逐漸形成一種「股市終究會漲回來」的集體信念。

找錢買股票 保單都拿來借款

不過，當獲利變得容易，風險意識往往也跟著鬆動，第一線券商營業員感受最深的是，客戶不再討論停利、停損，而是討論如何取得更多資金投入，房貸、信貸、車貸、股票質押或融資，組成「四貸同堂」的高槓桿投資之外，「還有看過想買股票想瘋了，保單借款來買股票的也有」。

這些貸款拿錢來買股票還不是最刺激的開槓桿方式，深受年輕世代歡迎的當沖才是相對高槓桿、高風險的操作，如果當天操作失利又沒有足夠的現金進行交割，就可能面臨違約交割的重大風險。

違約交割下場很慘，除了被追償債務、沒錢還債得按月扣薪之外，券商可以向違約客戶收取最高百分之七的違約金，違約交割的紀錄會通報在證券聯合徵信系統，金融機構也能查到曾經信用不佳的紀錄，影響未來各項貸款、信用卡的申辦，以後也與金融業工作機會絕緣，甚至情節重大影響市場秩序，還有可能被關三年以上。

券商主管也發現，最近股票期貨（股期）在特定族群相當流行，槓桿倍數約三至七倍不等，以台積電期貨原始保證金約百分之十三點五為例，槓桿倍數約七倍；且股票交易稅千分之三，而股期因為屬於期貨，交易稅僅十萬分之二，但有契約到期日要結算，不像現貨可以放到天荒地老。

股期像財富加速器 也能沒收

這種特性讓股期在多頭市場中極具吸引力。只需投入少量本金就能參與等同兩張現股的行情波動，若現貨漲百分之十，報酬隨槓桿放大，若股價反向波動，損失將隨槓桿倍數同步放大。國泰證期顧問處資深主管說，對許多追求快速累積財富的年輕投資人而言，股期就像一台高速運轉的財富加速器，但只要方向判斷錯誤，也可能在短時間內摧毀多年累積的資產。

資深券商主管說，不少年輕投資人從未經歷過完整的空頭循環，他們熟悉的是疫情後資金行情推動，以及二○二三年後ＡＩ浪潮帶動新一輪的科技牛市，習慣看到股價下跌後很快反彈，因此對於融資追繳、維持率不足或違約交割等風險缺乏實際感受。一旦股價連續重挫，投資人面對的往往不只是帳面虧損，而是現金流危機。

專家：撐過黑天鵝事件最重要

他說，金融海嘯最可怕的地方不只是跌幅大，而是空頭持續時間長，市場成交量一度萎縮到每天僅三百多億元，當許多投資人以為股市已經腰斬可以進場，結果仍一路向下探底。這段經驗讓他深刻體會到，投資最重要的不是賺到最後一段漲幅，而是先確保自己有能力撐過景氣循環與市場風暴。