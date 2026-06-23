陽光行動／四貸同堂…買股潮 泡沫風險賭身家

台股行情火熱，全民投資熱潮升溫，但市場最值得注意的變化，不只是開戶數屢創新高，而是進場資金來源正在改變。從以往強調「用閒錢理財」，如今信貸、房屋增貸、股票融資、質押貸款，甚至信用卡分期，都成為投資資金來源。當投資本金不再只是儲蓄，而是借來的錢，股市多頭就不只是財富故事，也成為金融市場與家庭財務的壓力測試。

借貸投資 押注未來金流

六月初台股出現回檔，盤中一度大跌兩千點，也讓借貸投資的財務槓桿風險浮上檯面。房市專家李同榮提出「四貸同堂」警訊，指部分民眾同時背負房貸、房屋增貸、信貸與股票融資，卻仍持續投入股市，等於把未來現金流提前押注在資本市場。

從數據上看，四月房貸餘額達十一兆七千兩百億元，續創新高，年增率百分之四點五；消費性貸款餘額一點五五兆元，同樣創高。台股融資餘額則超過五千五百億元；信用卡方面，金管會統計，截至四月底循環信用餘額一千一百億元。銀行主管表示，這顯示家庭與市場的借貸水位並不低，若資金轉向追逐股市，投資風險儼然加倍。

信用膨脹 股災基本因素

政大金融系教授殷乃平也示警，信用膨脹就是股災的基本因素，觀察幾次美國股災，金融面的擴張就是助長股災的嚴重度，金融面的泡沫一旦吹起來了，「年輕人是第一受災戶、金融業也會受衝擊」。

銀行主管觀察，台股多頭讓投資人風險胃納提高，過去信貸常見用途包括整合負債、裝修、周轉，如今也有民眾將信貸或股票質押取得的資金投入股市，希望趁行情熱絡時放大報酬。不少券商的不限用途借款，五月時甚至一度超標停借，顯見投資人對於借錢投入股市的需求極高。

投資一旦與借貸結合，風險性質就會改變。若投資人以自有資金參與市場，最大風險多半是資產價格波動；但若資金來自借貸，就必須同時承擔利息、本金攤還、信用紀錄等壓力。更不用說融資在股價下跌時，可能面臨追繳或被迫賣出。

目前金融機構與政府對風險的控管，多半依產品與機構分工。不過，對投資人或家庭而言，壓力不會依照金融產品分開計算。房貸、信貸、融資、信用卡分期若同時存在，每月現金流承擔的是所有負債加總後的結果。

全民炒股 影響勞動市場

另一個容易被忽略的是信用紀錄。銀行主管說，投資人若短期內頻繁申貸、負債比升高，或投資失利後出現遲繳、延滯，未來申請房貸、車貸或其他授信條件，也可能受到影響。更不用說炒股已經影響勞動市場，中央大學人力資源管理研究所兼任教授辛炳隆說，現在很像一九九○年代股市上萬點氛圍，當時很多人無心上班。根據調查，有百分之十五點八的上班族碰過同事為了玩股票離職。

台股上漲讓民眾分享企業成長成果，是資本市場發展的正面意義；然而，若股市的動能是來自於層層堆疊的槓桿，即便這波ＡＩ帶動的台股熱潮並非「無基之彈」，恐怕也不是健康投資市場所樂見的景況，更不能忽視的是其背後潛藏的投資風險，及其對勞動市場、甚至校園的負面影響。