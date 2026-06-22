聽新聞
0:00 / 0:00

校園防毒 教團籲普及專職校安編制

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。示意圖。圖／聯合報系資料照片
行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院日前宣布導入「第五級保全人力」擔任校安人員，強化校園防毒與安全防護機制，台灣教育產業工會等八個教師工會昨日表示肯定，但建議政府若想真正築起堅實的校園安全防火牆，必須全面檢討現行「學務創新人力」的工作職掌與勞動條件，將專職校安編制全面普及至國中小學。

八大教師工會認為，引進第五級保全人力確實能提升校園實體防禦的強度，但現行第一線的學務創新人力，長期陷入「職掌過於繁雜」與「勞動條件不佳」等雙重困境。許多學創人員肩負核心的校安應變與防毒巡查，還常被要求分攤無關的行政庶務、交通導護，甚至跨足參與非專業的學生心理輔導，如有「校園萬事通」，加上缺乏風險津貼與合理的薪資級距，導致人員流動率極高，實務經驗難以傳承。

台教產等教師工會呼籲，教育部與相關部會應立即重新檢討學創人力的工作條件，除了建立「職掌負面表列」、讓專業回歸安全維護與防毒核心外，更應優化薪資結構，提供完善的法律保障與定期新興毒品辨識培訓，才能留住優秀人才。

此外，台教產指出，近年來，新興毒品與校園暴力黑數已有明顯「年齡層下探」趨勢，國中及小學高年級防線面臨嚴峻挑戰，國中小過去多仰賴教師兼任學務工作，在面對社會治安問題時，早已力不從心，呼籲政府應將專職校安人員全面納入國中小學校編制，依學校規模彈性配置，讓專業守門人提早介入，從根本阻絕危害。

校園 人力 行政院 教育部 新興毒品

延伸閱讀

校事會議加劇校園對立 教團籲廢除

教育部秀數據稱「校事會議案量大減」 教團不埋單籲全面廢除

電子菸通報增7倍 白委盼政府幫校園減壓

新興毒品氾濫…校園唾液快篩9月上路 立委質疑工作轉嫁教師

相關新聞

藍營展開全民調 彰市長人選本周敲定

國民黨彰化市長提名有進展，縣黨部證實，黨中央廿日起啟動三天的全民調，將作為提名最重要依據，預計本周內人選即可拍板。

歷史上的今天／1956年敬軍花勞軍團預演「舞比歌優」

1956年6月22日，有20位敬軍花及酒家女服務生參加的「台北市烹飪商業同業公會前線勞軍團」，將於7月初旬出發赴金門前線獻歌獻舞慰我三軍。經過一個月的苦練，她們的歌舞和平劇已經很像樣子了。下午3點鐘，她們在台北市烹飪商業同業公會理事長吳錫洋經營的第一劇場4樓預演，得到參觀人士一致好評，她們預備在6月30日晚上在三軍球場先公開演出一場，演出所得就作她們勞軍團的開支，公演的票子有4百張50元的，1500張30元的，其餘還有10元和5元的。50元的票雖然貴了點，可是還不夠這些小姐們的推銷，敬軍花冠軍鳳林酒家的曼華小姐，一個人就已經推銷出去100張了。

首都戰略 蔣萬安：台北邁向AI智慧城

台北市長蔣萬安拚連任，接受聯合報專訪時透露，第二任目標是把台北帶入下一個時代，成為ＡＩ智慧城市，讓各地年輕人來台北實現夢想；目前已規畫兩大革新作為，一是明年底前市府公務員每人配置ＡＩ助手，此外，明年下半年在北市十五條公車專用道，讓無人自駕公車上路。

沒在想2028 蔣萬安喊話總統加油

台北市長蔣萬安近期發言擴及國政，是否有意迎戰二○二八年總統大位引發討論，他接受本報專訪直言，他是台北市長，當然也關心台灣未來發展議題，「但不表示我就要選總統」；他強調現在是專心市政、專注連任，完全沒有想二○二八的事，但也隔空喊話賴清德總統施政要以民為本，「賴清德，加油」。

觀察站／藍最強母雞蔣萬安 「雙賽道」充滿想像

台北市長蔣萬安第一任期將屆，他將市長職務視為「長泳選手」，專注在「市政賽道」，戰戰兢兢、如履薄冰更是他力拚連任的態度；但身為藍營太陽，最近開啟國政「雙賽道」，終點是否往總統之路邁進，不僅牽動首都，也關乎台灣未來走向。

爭取30年 空軍放棄中型運輸機

媒體日前傳出，空軍現役福克五十與畢琪一九〇〇專機，將由法義合製ＡＴＲ42客機取代。空軍人士指出，確實規畫以ＡＴＲ作為新一代行政專機，但將是ＡＴＲ42與加長版ＡＴＲ72「混搭」。目前由Ｃ─130擔任的一般人員運輸，部分會轉給經濟性高的ＡＴＲ42／72。中型運輸機的需求與行政機合併後，也形同空軍爭取近卅年不成的中運機已畫上句點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。