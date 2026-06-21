毒駕愈抓愈多？沈政男拋「氣球效應」：嚴打依托咪酯只能收短效

依托咪酯濫用及毒駕案件頻傳，行政院研議修法，擬將依托咪酯升列為一級毒品，並推動唾液快篩入法及加重毒駕處罰。精神科醫師沈政男表示，政府以強力執法回應民意可以理解，但過度依賴司法與警力手段，忽略醫療與心理衛生介入，只能收到短期效果，未必能真正解決毒品問題。

沈政男指出，政府規畫將唾液快篩作為毒駕查緝工具，但快篩屬於篩檢工具，並非最終確認檢驗。香港研究數據指出，唾液快篩敏感性約95.7%、特異性約96.6%，仍有偽陽性與偽陰性的可能。

若每月有1萬人接受路邊篩檢，在一定盛行率下，可能出現數百件偽陽性案例，也就是未吸毒者被驗出陽性。若未進一步確認檢驗便直接作為執法依據，恐引發司法爭議及民眾權益受損問題。

對於政府研議將依托咪酯升列為一級毒品，沈政男認為存在「氣球效應」理論。他認為，政府全力打擊某一類毒品時，使用者往往會轉向其他替代毒品，需求並不會因此消失。他以安非他命為例指出，列管多年後濫用問題仍存在，顯示提高刑責未必能根除毒品問題。

對於毒駕終身吊銷駕照及吸毒者預防性吊照等方向，沈政男也提出法律層面的疑慮。他認為，若僅因吸毒紀錄就限制駕駛權，甚至終身不得再考領駕照，可能涉及比例原則與平等原則等爭議，未來不排除面臨違憲挑戰。

沈政男強調，毒癮不只是犯罪問題，更是成癮醫學與心理健康議題。許多毒品使用者背後涉及家庭失功能、創傷經驗、情緒困擾或社會支持不足等因素，若只透過刑罰處理，難以從根本改善問題。

他認為，反毒除執法查緝外，更應加強青少年反毒教育、家庭支持、社區陪伴及戒癮治療，協助高風險族群建立正向生活目標與社會連結。他強調，法律與醫療必須雙軌並行，透過治療、減害及社會支持協助毒癮者回歸正常生活，才能真正降低毒品濫用與毒駕風險。

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