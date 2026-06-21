毒駕修法…游淑慧曝三大關鍵嘆：若沒提高最低刑度全民都容忍

為防制毒駕，行政院日前通過增訂毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，3年內不得考照；同時，毒駕致人重傷或死亡者，終身不得考照。北市議員游淑慧說，看完這個修法內容，人民還是得繼續容忍。三大問題，吊銷駕照跟不能開車是兩回事；刑責真正該補的是最低刑度；拒測不能只扣車重罰應現場強制留置。

北市警察局表示，支持中央透過修法展現毒駕「零容忍」立場，對於行政院提出加重毒駕處罰及強化管理措施，警察機關均予以肯定。至於議員所提吊銷駕照、最低刑度等修法方向，涉及刑事政策及道路交通管理法規設計，警察局予以尊重。

游淑慧說，台灣無照駕駛有多嚴重，行政院應該知道。近年無照駕駛裁罰人數，每年都超過20萬件，這還只是「有被抓到」的數字，沒被抓到的黑數呢？一個本來就敢酒駕、毒駕的人，真以為他被吊銷駕照後就會乖乖不上路？第二，刑責問題也沒有真正補起來。

根據行政院6月11日通過刑法第185條之3修正草案，游說，看起來是提高毒駕刑度，將單純毒駕改為「5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金」。但還是只規定「幾年以下」，只有上限拉高未必有用。她認為要規定最低處罰下限，避免法官總輕判，否則5年以下、3年以下也好，若都只判3個月、4個月、6個月，不是沒差別？

「真正該補的是最低刑度。」游說，修法後如果沒有最低刑度，法官還是可以繼續判3個月、易科罰金；一樣10萬有找、免關回家。人民常憤怒的是：判得這麼輕？

第三，游說，拒測不能只是扣車和重罰，拒測應該現場強制留置；拒測累犯，更應直接以公共危險罪移送。她就曾質詢台北有一位「拒測王」，被攔到七次都拒測，不在乎吊銷駕照、不在乎被扣七台車、不在乎累積五百多萬罰鍰。反正名下沒有資產，也扣不到。

游淑慧建議立法院：第一、毒駕酒駕應明確提高最低刑度；第二、不得輕易易科罰金，不能變花錢消災；第三、吊銷駕照期間仍無照駕駛者，應加重刑責，不該只靠罰鍰處理；四、惡意拒測累犯，應以公共危險方向處理；五、肇事車輛沒入應擴大適用，不能等到死傷發生才處理。「就請修到人民真的有感、壞人真的會怕。」

就執法面，北市警局表示，除了刑責輕重外，更重要的是提升查獲率及即時攔阻能力，讓毒駕者無法心存僥倖。毒駕防制須結合「重罰、嚴查、快篩、溯源」等多元措施同步推動，才能有效降低道路交通風險，維護市民安全。

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