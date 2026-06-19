【重磅快評】第五級保全進校園 毒品入侵下的教育保衛戰

韓劇「鐵拳教育」第一季十集，多次觸及校園毒品、未成年犯罪與教育失序等議題，劇中甚至出現學生涉入販毒網絡、視師長與制度如無物的情節，引起許多觀眾的強烈共鳴。這不僅呈現戲劇張力，也折射出包括台灣在內，許多社會正共同面臨的校園治理難題。

近年來，新興毒品透過電子煙等載具向未成年族群擴散，甚至出現國小學童接觸相關產品的個案，引發社會高度憂慮。當毒品問題逐漸向下滲透，教育環境面臨的已不只是校安事件，而是涉及家庭、社區與犯罪網絡交織的複雜社會問題，攸關國家未來世代的重大危機浮現。

過去校園紀律維護與生活輔導在一定程度上仰賴教官體系，然而，隨著教育環境轉型，教官逐步退出校園，由教師與輔導系統承接相關工作。第一線教師在教權式微、申訴壓力增加與管教界線模糊的情況下，處理偏差行為時承受相當大的壓力。面對日益嚴重的霸凌事件與毒品滲透，既有的校園秩序維護機制顯然已不足。

這也導致社會心態逐漸轉變，許多人開始懷念過去教官存在的年代。這並非推崇威權，而是懷念校園內曾經存在一股足以維持基本規範、能夠在第一時間介入衝突與危機的權威力量。當師長無法提供足夠的安全感，體制內的輔導機制又跟不上犯罪滲透的速度時，究竟誰能成為守護學生的最後防線？

行政院擬在校園引入更高規格的「第五級保全」人員，意即具備志願役軍職、義務役特種部隊或警職經歷，須經過擒拿術、無人機干擾槍操作等20小時專業進階訓練者，其立意不言而喻，即希望透過具備更強維安能力的第三方，遏止毒品流入與校園暴力。然而，爭議也隨之而來。

首先，保全人員能否真正發揮遏止犯罪的效果。保全的專業在於場域戒護，而非教育輔導。若將校園塑造成近似高戒備的管理空間，不僅可能與教育開放的價值產生衝突，也可能引發執法過當的疑慮。一旦保全與學生發生肢體衝突，或搜查手段逾越法治規範，原本為了安全而設置的制度，極可能演變成新的教育壓迫。

此外，校園的特殊性在於教育與懲戒之間的平衡。保全人員若過度介入學生的人際糾紛或違規行為，是否會進一步壓縮教師的管教空間？當校園內充滿執法人員，而非引導學生的教育者，學生對校園的歸屬感與信任感，是否會逐漸被高度管制的氛圍取代？這些都是政策制定者必須同步審慎思考的問題。

無論是否引入更高規格的保全措施，執政者都應認知到校園往往只是毒品供應鏈滲透未成年族群的重要終端場域，問題根源仍涉及社區、網路以及犯罪組織的供應鏈。如果無法阻斷毒品進入社會、滲入社區的通路，校園終究只能疲於奔命地應對源源不斷的毒品威脅。

真正有效的反毒策略，核心仍在於斷鏈。政府必須整合情資，針對毒品上游的製造、販運與組織犯罪進行強力掃蕩，讓毒品在進入校園之前就遭到攔截，徹底切斷取得管道。同時，學校內部的防線，應由心理輔導、同儕支持與教師有效管教共同構成，而非單純依賴外部維安力量的威嚇。

教育本該是溫暖而充滿啟發的場所。如今，社會卻不得不討論如何在校園部署更高規格的維安人力，這本身便是教育治理面臨困境的警訊。高規格保全或許能成為短期的緩衝機制，協助處理突發暴力與強勢販毒行為，但其執法強度仍必須受到比例原則與法治精神的嚴格約束，以避免製造新的校園衝突。畢竟校園本不該是一座戒備森嚴的堡壘，而應是一方讓孩子安心成長、無懼毒害的淨土。