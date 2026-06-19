政院推第五級保全校園防毒 吳宗憲：載具截斷毒流才是關鍵

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位進行策略聯防展開查緝。實際投入過刑案偵辦的國民黨立委吳宗憲表示，第五級保全能填補教官退出校園後的校安真空，但不具公權力，不應代替警察偵搜，以免轉嫁責任；真正關鍵在從載具源頭截斷毒流，才不會讓基層流於補破網。

政院預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位展開策略聯防，學校須與警方簽訂支援協定，警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

吳宗憲表示，第五級保全是規畫體力許可的「退休軍警人員」協助校園查緝；其實就是填補了教官退出校園後的「校安人力真空」。退休軍警比起一般保全，通常較有安全防護與情資通報的專業素養，再補足毒品知識後，相信更能協助學校築起「識毒、防毒」的防火牆。

吳宗憲也說，不過保全沒有公權力，最多只能通報、協助，不具司法警察權，不可能代替警察偵搜與盤查；一來，可能使其暴露在與毒販或成癮者對抗的暴力風險中，二來，容易在搜查學生隱私時，引發法律爭議。

吳宗憲提醒，如果政府把打擊毒品的期待全部壓在「第五級保全」，確實可能產生：把壓力從教育體系和警政體系「外包」出去、轉嫁給個案學校和保全的疑慮。他認為比較適當的設計是，第五級保全只扮演校安與通報角色，真正的搜證、查緝仍依據現有執法機制，由依法受訓且有公權力的警察負責；並且同步強化校園輔導、匿名通報和家長教育，而不僅僅是用「更多保全」取代前端預防。

吳宗憲表示，「從載具截斷毒流才是關鍵」，如他先前口頭質詢和臉書文所主張，真正的解決關鍵，在於「橫向斷絕根本問題」，也就是「載具（電子菸）」的氾濫。

吳宗憲表示，中央應扛起責任，落實源頭管理。政府真正的責任，在於跨部會的宏觀治理。應從「菸害防制法」的源頭出發，全面禁絕、嚴查這些電子菸載具的進口與販售，並擴大警方唾液快篩的執法量能。

吳宗憲表示，第五級保全可定性為「情資通報和聯防的校園眼線」，後續仍須由警政與檢察系統，扛起黑幫與毒流溯源，才不會流於「政府出張嘴、基層（保全與學校）補破網」的政策糖衣。