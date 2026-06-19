快訊

梅雨沒了…連假期間全台燒成紅蕃薯！颱風明日恐生成

淡江大橋早晚都多車…周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

Uber Eats外送員毒駕被逮 客人等不到炸雞到場自取「直接目睹」傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

政院推退軍警轉校園保全月薪恐高過校安 葉元之嘆：民進黨批我養肥貓

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片

針對校園毒品防制，行政院因校內沒有警察，且有些教官已轉做校安，擬推薪資破5萬的「第五級保全」。國民黨立委葉元之表示，校安人員約4萬元薪資已超過退休軍警再任公職薪資上限規定，第五級保全薪水更遠遠超過，他先前提案調整遭民進黨批評是養「雙薪肥貓」，如今政院推出相關政策，應適當檢討軍警轉任校安薪資天花板。

葉元之表示，行政院可額外補助經費，協助學校補足校安人力，並將校安人員納入學校正式編制，性質如同一般教職人員；而非由警察機關派駐人員，等同讓警察進入校園。

葉元之指出，退休軍警具備專業訓練與實務經驗，若能重返校園擔任校安工作，將有助於提升校園危機應變能力。目前退休軍人再任公職的薪資上限為3萬8130元，退休警察則是2萬9500元，校安人員薪資約4萬元，已超越薪資天花板，行政院擬推的「第五級保全」薪資約5萬3000元左右，更是遠遠超過，這導致許多人即使有意願投入，也因規定受限而無法任職。

葉元之批評，他日前提出提高退休軍警再任公職的薪資上限，卻遭民進黨立委批評是在替退休軍公教「養肥貓」。退休軍警回到學校擔任月薪4萬元左右的校安人員，協助維護校園安全，哪來「肥貓」之說？如今行政院也提出相同構想，民進黨過去的批評前後矛盾，根本是雙重標準。

葉元之指出，行政院政務委員季連成所提出的方向，與他先前提出的內容相同，只是他進一步關注退休軍警再就業的薪資限制問題，政府如今既然已提出相關修法，也應檢討現行薪資天花板規定。若民進黨擔心政府會養「肥貓」，相關薪資門檻與配套措施都可以進一步討論，讓退休軍警能投入校安工作，既可以緩解校園人力短缺問題，也可協助校園毒品防制。

校園 保全 葉元之

延伸閱讀

退休軍公教願回校園 藍委：應放寬薪資上限

毒品猖獗…政院研議「第五級保全」進駐校園 民團斥荒謬

政院掃毒 校園推「第五級保全」 警可進入查緝

政院設4防線掃毒 校園將推「第五級保全」、警可入校查緝

相關新聞

第五級保全入校防毒 須軍警資歷還要通過3000公尺長跑體側

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防。根據保全業界的資訊，「第五級保全」必須具備志願役軍職、義務役特種部隊或警職經歷，須經過擒拿術、無人機干擾槍操作等20小時專業進階訓練，且不分男女都要限時完成3000公尺體能測驗。

【重磅快評】第五級保全進校園 毒品入侵下的教育保衛戰

韓劇「鐵拳教育」第一季十集，多次觸及校園毒品、未成年犯罪與教育失序等議題，劇中甚至出現學生涉入販毒網絡、視師長與制度如無物的情節，引起許多觀眾的強烈共鳴。這不僅呈現戲劇張力，也折射出包括台灣在內，許多社會正共同面臨的校園治理難題。

政院推第五級保全校園防毒 吳宗憲：載具截斷毒流才是關鍵

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位進行策略聯防展開查緝。實際投入過刑案偵辦的國民黨立委吳宗憲表示，第五級保全能填補教官退出校園後的校安真空，但不具公權力，不應代替警察偵搜，以免轉嫁責任；真正關鍵在從載具源頭截斷毒流，才不會讓基層流於補破網。

政院規畫警察校園查毒 吳宗憲：應有精準情資再入校

為打擊毒品在校園流行，行政院規畫學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲表示，校園防堵新興毒品，單靠校方難斷源頭，在「有情資、簽訂支援協定」前提下由警察入校查緝，是可行且有必要，但若「常態進駐」恐讓校園氛圍變管訓營，不利師生信任，應維持精準且短時間入校的既有機制，才能兼顧安全與人權。

校園緝毒打破「警察入校」禁忌？吳思瑤：有共識就全力執行

行政院政務委員季連成昨宣布，全面打黑掃毒，研議推動軍警退休人員組成「第五級保全」進駐學校。民進黨立法委員吳思瑤今赴北投屈原宮受訪時表示，只要政策明確，校方同意之下，並與警政端有共識，後續就是執行問題，重要的是不讓毒品向下延伸。

政院拍板 毒檢增列唾液採驗

現行「毒品危害防制條例」授權主管機關對所屬或監督的特定人員，必要時得要求接受毒品檢驗，但僅限於尿液檢體，已無法因應實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。至於，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因在人體半衰期短，衛福部長石崇良昨表示，將調降檢驗閾值標準，六月底前對外公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。