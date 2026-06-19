快訊

不選彰化縣長了！蔡壁如端午表態：目前定居「這1區」全力備戰海線立委

講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午節死亡車禍…西濱大安段曳引車自撞 「運將飛車外」慘遭自家拖車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

政院規畫警察校園查毒 吳宗憲：應有精準情資再入校

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照

為打擊毒品在校園流行，行政院規畫學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲表示，校園防堵新興毒品，單靠校方難斷源頭，在「有情資、簽訂支援協定」前提下由警察入校查緝，是可行且有必要，但若「常態進駐」恐讓校園氛圍變管訓營，不利師生信任，應維持精準且短時間入校的既有機制，才能兼顧安全與人權。

因毒品入侵校園情況逐漸惡化，行政院研擬讓學校與警方簽訂支援協定，使警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

吳宗憲表示，警察在「有情資時」的前提事實上，進入查緝，是可行且有必要的。新興毒品像「依托咪酯」常偽裝成電子菸，又具備「無色無味、小學生集資輪抽（老鼠會式擴散）」等特性，單靠缺乏執法權的校方或老師，是無法阻斷源頭的。

吳宗憲說，但若是「常態進駐」，他持保留態度，因會讓校園氣氛變成「被監控」，像管訓營，學生遇到問題可能更傾向躲避，而不是尋求協助。師生與輔導體系之間，需要的是「信任與安全感」，才能讓毒品黑數浮出水面。

吳宗憲指出，另外警察「進入校園」執法本來就有既有機制。偵辦刑案、有情資時，可以在通知學校、由校方代表陪同下，入校查緝，維持「精準情資加上短時間入校」，而非長期駐守。因此，在「校方與警方簽訂支援協定」、「有明確供毒情資」的前提下，由警察精準進入校園執法，會是兼顧校園安全與人權保障的折衷可行方案。

校園 吳宗憲 警察

延伸閱讀

政院掃毒 校園推「第五級保全」 警可進入查緝

毒品猖獗…政院研議「第五級保全」進駐校園 民團斥荒謬

政院設4防線掃毒 校園將推「第五級保全」、警可入校查緝

電子菸通報增7倍 白委盼政府幫校園減壓

相關新聞

第五級保全入校防毒 須軍警資歷還要通過3000公尺長跑體側

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防。根據保全業界的資訊，「第五級保全」必須具備志願役軍職、義務役特種部隊或警職經歷，須經過擒拿術、無人機干擾槍操作等20小時專業進階訓練，且不分男女都要限時完成3000公尺體能測驗。

政院規畫警察校園查毒 吳宗憲：應有精準情資再入校

為打擊毒品在校園流行，行政院規畫學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲表示，校園防堵新興毒品，單靠校方難斷源頭，在「有情資、簽訂支援協定」前提下由警察入校查緝，是可行且有必要，但若「常態進駐」恐讓校園氛圍變管訓營，不利師生信任，應維持精準且短時間入校的既有機制，才能兼顧安全與人權。

校園緝毒打破「警察入校」禁忌？吳思瑤：有共識就全力執行

行政院政務委員季連成昨宣布，全面打黑掃毒，研議推動軍警退休人員組成「第五級保全」進駐學校。民進黨立法委員吳思瑤今赴北投屈原宮受訪時表示，只要政策明確，校方同意之下，並與警政端有共識，後續就是執行問題，重要的是不讓毒品向下延伸。

桃市府憂無照毒駕 呼籲整合高風險駕駛資料庫

毒駕猖獗，行政院會昨審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照。桃園市副市長蘇俊賓會中建議，毒駕再犯率高，現行戒治流程失靈，應加嚴毒駕者再考駕照的管制措施，避免流於形式，淪為「只是延後再犯」。

政院拍板 毒檢增列唾液採驗

現行「毒品危害防制條例」授權主管機關對所屬或監督的特定人員，必要時得要求接受毒品檢驗，但僅限於尿液檢體，已無法因應實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。至於，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因在人體半衰期短，衛福部長石崇良昨表示，將調降檢驗閾值標準，六月底前對外公布。

毒駕觀察期限用短效駕照 擬7月上路

毒駕猖狂，交通部昨公告「道路交通安全規則」修正草案，將毒駕納入高風險駕照機制，遭到通報的毒品施用者，需完成毒品戒癮治療及毒品危害講習，且自完成日起六個月內，未再施用毒品，始得換發三年短效駕照。並於觀察期六年內，每三年重新換照。重新考照者須檢附完成戒癮治療或毒品危害講習的證明文件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。