政院規畫警察校園查毒 吳宗憲：應有精準情資再入校

為打擊毒品在校園流行，行政院規畫學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲表示，校園防堵新興毒品，單靠校方難斷源頭，在「有情資、簽訂支援協定」前提下由警察入校查緝，是可行且有必要，但若「常態進駐」恐讓校園氛圍變管訓營，不利師生信任，應維持精準且短時間入校的既有機制，才能兼顧安全與人權。

因毒品入侵校園情況逐漸惡化，行政院研擬讓學校與警方簽訂支援協定，使警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

吳宗憲表示，警察在「有情資時」的前提事實上，進入查緝，是可行且有必要的。新興毒品像「依托咪酯」常偽裝成電子菸，又具備「無色無味、小學生集資輪抽（老鼠會式擴散）」等特性，單靠缺乏執法權的校方或老師，是無法阻斷源頭的。

吳宗憲說，但若是「常態進駐」，他持保留態度，因會讓校園氣氛變成「被監控」，像管訓營，學生遇到問題可能更傾向躲避，而不是尋求協助。師生與輔導體系之間，需要的是「信任與安全感」，才能讓毒品黑數浮出水面。

吳宗憲指出，另外警察「進入校園」執法本來就有既有機制。偵辦刑案、有情資時，可以在通知學校、由校方代表陪同下，入校查緝，維持「精準情資加上短時間入校」，而非長期駐守。因此，在「校方與警方簽訂支援協定」、「有明確供毒情資」的前提下，由警察精準進入校園執法，會是兼顧校園安全與人權保障的折衷可行方案。