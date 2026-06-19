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校園緝毒打破「警察入校」禁忌？吳思瑤：有共識就全力執行

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立法委員吳思瑤（左2）與北市長參選人沈伯洋（中）赴北投屈原宮。記者許正宏／攝影
民進黨立法委員吳思瑤（左2）與北市長參選人沈伯洋（中）赴北投屈原宮。記者許正宏／攝影

行政院政務委員季連成昨宣布，全面打黑掃毒，研議推動軍警退休人員組成「第五級保全」進駐學校。民進黨立法委員吳思瑤今赴北投屈原宮受訪時表示，只要政策明確，校方同意之下，並與警政端有共識，後續就是執行問題，重要的是不讓毒品向下延伸。

吳思瑤表示，現在是全民要向毒品宣戰，行政院也組成了高規格跨部會組織「第五級保全」，就是要強化校園緝毒工作。目前規畫是可以用一些名義來進入校園，並搭配警方來執法。

她說，雖然過去警方入校園確實有相關禁忌，但是能夠把教育單位跟警政單位做好橫向連結，將資源系統的基本SOP完整的揭示，讓大家可以知道，警方為了配合偵辦、查緝毒品，在校方的同意之下，能夠進入校園協助，明確分工執行。

吳思瑤認為，只要政策明確，而校園端、警政端大家有共識，後續就是執行的問題。而更嚴肅的課題是面對查緝毒品，絕對不能容許毒癮的氾濫、向下延伸，我們一定要遏阻這些不良的毒品進入校園，所以行政部門想方設法，未來的執行中央跟地方都要分工，大家也都可以建立共識，好好的來討論。

吳思瑤 校園 毒品

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