快訊

成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 任粉絲摸胸遭法辦

世足賽／南韓0：1不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

聽新聞
0:00 / 0:00

政院推警察入校抗毒 游毓蘭：以為在演「鐵拳教育」？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為打擊毒品侵入校園，行政院規劃學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。圖／聯合報系資料照片
為打擊毒品侵入校園，行政院規劃學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。圖／聯合報系資料照片

為打擊毒品侵入校園，行政院規劃學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。警大前教授游毓蘭質疑，長期以來，教育權高於公權力，要警察入校協助緝毒，難道是以為在演「鐵拳教育」？不過，新北中等教育教師職業工會理事長黃耀南則說，在校方實施安檢侵犯學生人權疑慮未釐清前，警察入校恐是必要之惡。

游毓蘭說，教育權長期高於很多公權力機關，學校也不太希望警察進入校園。加上因為「少年事件處理法」緣故，14歲以下無刑責，警察入校的問題一直沒辦法解決。游毓蘭也說，過去擔任校車司機或如福利社店員等經常進出者，都會要求查核是否有性病或性犯罪前科，但在「個人資料保護法」修正後，都需要當事人同意，用人權之名反而讓校園暴露在更大的危險之中。

游毓蘭也批評，現在政院要推動學校與警方簽訂支援協定，讓警察入校，是以為在演「鐵拳教育」，把看戲的都當傻子？游毓蘭說，以2023新北國三生校園割喉案為例，當時也說要少年隊入校，但學校卻有學校的考量，擔心警察入校會讓學生被貼標籤。

黃耀南則說，電子菸是目前校園中的麻煩，就算老師接到檢舉，要實施校園安全檢查，不但要學生配合，還要等家長被通知到校，否則老師可能會被投訴，導致安檢規定形同虛設，老師根本不願意做。

黃耀南說，在校園安全檢查與學生人權間的疑慮未被釐清之前，他認為，請警察入校聯防，是無可奈何的必要之惡。

游毓蘭 警察 政院

延伸閱讀

政院設4防線掃毒 校園將推「第五級保全」、警可入校查緝

政院掃毒 校園推「第五級保全」 警可進入查緝

毒品猖獗…政院研議「第五級保全」進駐校園 民團斥荒謬

【專家之眼】「鐵拳教育」引回響 期待「校園包青天」？

相關新聞

第五級保全入校防毒 須軍警資歷還要通過3000公尺長跑體側

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防。根據保全業界的資訊，「第五級保全」必須具備志願役軍職、義務役特種部隊或警職經歷，須經過擒拿術、無人機干擾槍操作等20小時專業進階訓練，且不分男女都要限時完成3000公尺體能測驗。

校園緝毒打破「警察入校」禁忌？吳思瑤：有共識就全力執行

行政院政務委員季連成昨宣布，全面打黑掃毒，研議推動軍警退休人員組成「第五級保全」進駐學校。民進黨立法委員吳思瑤今赴北投屈原宮受訪時表示，只要政策明確，校方同意之下，並與警政端有共識，後續就是執行問題，重要的是不讓毒品向下延伸。

政院拍板 毒檢增列唾液採驗

現行「毒品危害防制條例」授權主管機關對所屬或監督的特定人員，必要時得要求接受毒品檢驗，但僅限於尿液檢體，已無法因應實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。至於，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因在人體半衰期短，衛福部長石崇良昨表示，將調降檢驗閾值標準，六月底前對外公布。

桃市府憂無照毒駕 呼籲整合高風險駕駛資料庫

毒駕猖獗，行政院會昨審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照。桃園市副市長蘇俊賓會中建議，毒駕再犯率高，現行戒治流程失靈，應加嚴毒駕者再考駕照的管制措施，避免流於形式，淪為「只是延後再犯」。

毒駕觀察期限用短效駕照 擬7月上路

毒駕猖狂，交通部昨公告「道路交通安全規則」修正草案，將毒駕納入高風險駕照機制，遭到通報的毒品施用者，需完成毒品戒癮治療及毒品危害講習，且自完成日起六個月內，未再施用毒品，始得換發三年短效駕照。並於觀察期六年內，每三年重新換照。重新考照者須檢附完成戒癮治療或毒品危害講習的證明文件。

最快下周 「菸害防制法」修法規範電子煙

台中社群日前有家長爆料，小五學生在校內廁所集體吸電子煙並互相請客，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。衛福部長石崇良說，關於「菸害防制法」規範電子煙修法已在行政院研議，最快下周經行政院院會討論通過，送交立法院審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。