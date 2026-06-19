政院推警察入校抗毒 游毓蘭：以為在演「鐵拳教育」？

為打擊毒品侵入校園，行政院規劃學校與警方簽訂支援協定，讓警察在有情資時可進入學校查緝或協助。警大前教授游毓蘭質疑，長期以來，教育權高於公權力，要警察入校協助緝毒，難道是以為在演「鐵拳教育」？不過，新北中等教育教師職業工會理事長黃耀南則說，在校方實施安檢侵犯學生人權疑慮未釐清前，警察入校恐是必要之惡。

游毓蘭說，教育權長期高於很多公權力機關，學校也不太希望警察進入校園。加上因為「少年事件處理法」緣故，14歲以下無刑責，警察入校的問題一直沒辦法解決。游毓蘭也說，過去擔任校車司機或如福利社店員等經常進出者，都會要求查核是否有性病或性犯罪前科，但在「個人資料保護法」修正後，都需要當事人同意，用人權之名反而讓校園暴露在更大的危險之中。

游毓蘭也批評，現在政院要推動學校與警方簽訂支援協定，讓警察入校，是以為在演「鐵拳教育」，把看戲的都當傻子？游毓蘭說，以2023新北國三生校園割喉案為例，當時也說要少年隊入校，但學校卻有學校的考量，擔心警察入校會讓學生被貼標籤。

黃耀南則說，電子菸是目前校園中的麻煩，就算老師接到檢舉，要實施校園安全檢查，不但要學生配合，還要等家長被通知到校，否則老師可能會被投訴，導致安檢規定形同虛設，老師根本不願意做。

黃耀南說，在校園安全檢查與學生人權間的疑慮未被釐清之前，他認為，請警察入校聯防，是無可奈何的必要之惡。