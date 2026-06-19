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政院推第五級保全校園防毒 欠缺配套、訓練、法律授權遭質疑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防。根據保全業界的資訊，「第五級保全」必須具備志願役軍職、義務役特種部隊或警職經歷，且須經過無人機干擾槍操作等20小時專業進階訓練。記者許正宏／攝影
為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防。根據保全業界的資訊，「第五級保全」必須具備志願役軍職、義務役特種部隊或警職經歷，且須經過無人機干擾槍操作等20小時專業進階訓練。記者許正宏／攝影

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位展開策略聯防以查緝。警大前教授游毓蘭表示，此舉屬治標不治本的急就章政策，保全並非公權力，若政府缺乏篩選、訓練與法律工具，僅是虛應故事；若要推行，必須明定施行細則與權力主張。

行政院長卓榮泰昨天拍板通過相關修法草案，並偕同打黑反毒指揮小組成員說明中央毒防作為。政務委員季連成說，預計在校園推動「第五級保全」，與警方等單位展開策略聯防，學校須與警方簽訂支援協定，警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

游毓蘭說，據「保全業法」，主管機關是內政部警政署刑事警察局，但保全業所擔負的責任比如在社區或公寓大廈管理，或是校園巡邏，均非公權力。過去雖是校園自主，但遇事時可讓警方進入，早年在學校裡還有教官，現在有所謂的生教、生輔，但後來黨政軍退出校園，整個廢掉，沒有配套措施，以至於現在（防治校園犯罪）變得很困難。

游毓蘭說，行政院長卓榮泰作為配合演出的演員，只要劇本給他就演很大，但政府不是韓劇。要推動第五級保全，不是不能做，但有沒有經過篩選？有沒有經過專業的訓練？但若只是掛個牌，就當成已經解決事情的話，「韓劇演演可以啦」。要給配套、訓練跟權力，也要準備好法律的工具。

對於鼓勵退伍軍人任第五級保全，陸官專科班校友會前理事長羅睿達說，這是虛應故事、治標不治本的作為。他質疑，在沒有公權力情況底下，如果受到法律訴訟，誰來負責？誰來負責保護這一群人應有的權益跟安全？完全沒有任何配套，這只是急就章、做宣示作用的政策，這是執政黨的一貫做法，沒有任何實質效益。

羅睿達也舉例，義交跟義警為「輔警」，並沒有公權力，必須配合警察執行。不從源頭解決問題，卻從尾巴製造問題。如要推退伍軍人任第五級保全進入校園的話，必須授予其絕對的法律保護權益，比如可以執行到什麼程度？可以有什麼作為？如遇到毒犯，有何強制作為可以保護保全？必須明定施行的細則跟權力的主張。

校園 保全 政院

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