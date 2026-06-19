第五級保全入校防毒 須軍警資歷還要通過3000公尺長跑體側

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防。根據保全業界的資訊，「第五級保全」必須具備志願役軍職、義務役特種部隊或警職經歷，須經過擒拿術、無人機干擾槍操作等20小時專業進階訓練，且不分男女都要限時完成3000公尺體能測驗。

為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」，納入具一定體力和能力的退休軍警人員，與警方等單位展開策略聯防，學校須與警方簽訂支援協定，警察在有情資時可進入學校查緝或協助。

第五級警衛（保全）人員為2023年新增的資格，從事關鍵基礎設施、國營事業或公家機關的安全維護工作。警政署、保全公會、退輔會及台灣銀行等單位積極推動，訴求退休軍、警、特勤可以不受再就業薪資天花板限制，每月可以實領5萬3000元。

台銀採購115 年度「警衛勤務」共同供應契約採購案投標須知，第五級保全人員必須是高中職以上學歷，並且具備志願役退伍軍人、曾任警職人員或國軍義務役特種部隊退役人員等職務年資2年以上。

同時，須接受過保全人員職前專業訓練一周（40小時）以上、完成20小時職前專業進階訓練和每個月4小時在職訓練，並經3000公尺跑步體能測驗及格。

根據保全商業同業公會全國聯合會資料，第五級警衛（保全）人員20小時職前專業進階訓練，由警政署聘任專業教官教學，課程內仍包括擒拿術、無人機干擾槍操作、安全防護及緊急救護等項目。3000公尺長跑，男性必須在24分鐘、女性須在28分鐘內完成才算及格。

根據2024年的統計，當時第五級警衛（保全）的人力需求，在尚未納入各級學校的情況下，大約為北部250人、中部100人、南部140人、東部10人，合計約500人。