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政院拍板 毒檢增列唾液採驗

聯合報／ 記者王聖藜翁唯真／台北報導
近年毒品檢驗技術持續發展，現行採驗尿液規定已難完全符合實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。本報資料照片
近年毒品檢驗技術持續發展，現行採驗尿液規定已難完全符合實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。本報資料照片

現行「毒品危害防制條例」授權主管機關對所屬或監督的特定人員，必要時得要求接受毒品檢驗，但僅限於尿液檢體，已無法因應實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。至於，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因在人體半衰期短，衛福部石崇良昨表示，將調降檢驗閾值標準，六月底前對外公布。

法務部表示，鑒於近年毒品檢驗技術持續發展，現行採驗尿液規定已難完全符合實務需要，為提升毒品防制工作效能，於「毒品危害防制條例」修正增列唾液為毒品採驗方式。本次修法後，將配合調整「特定人員尿液採驗辦法」，且未來將更名或併入唾液規範，使各主管機關得依其業務特性規畫適當的檢驗程序及配套措施，以強化特定人員毒品防制工作。

「目前尿液檢驗標準過寬，不調整永遠抓不到人。」民進黨立委林淑芬昨於立法院衛環委員會質詢表示，依托咪酯列為一級毒品後，吸食最重可處五年有期徒刑，但其半衰期短，只需二、三個小時，五、六個小時後可能驗不出來，吸毒者不給驗，時間一拖陽性可能變陰性，衛福部應如何因應。

石崇良說，目前尿液檢驗閾值為每毫升五十奈克，食藥署已在討論調降，預計六月底前會公布。由於法務部將依托咪酯列為一級毒品，一驗出就觸法，過去檢驗靈敏度確實有待改善，目前機器已進步可以調整檢驗閾值標準。

現在國內濫用藥物尿液檢驗機構已認證廿家，其中十七家可受理卅九項新興毒品檢驗、十五家機構可進行依托咪酯類檢驗，石崇良說，目前每月檢驗量能可達至少七三○○件，依托咪酯類檢驗可達三○○○件以上，檢驗單位量能足夠。

政院 石崇良 衛福部

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