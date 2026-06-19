桃市府憂無照毒駕 呼籲整合高風險駕駛資料庫

毒駕猖獗，行政院會昨審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照。桃園市副市長蘇俊賓會中建議，毒駕再犯率高，現行戒治流程失靈，應加嚴毒駕者再考駕照的管制措施，避免流於形式，淪為「只是延後再犯」。

中央針對毒駕修法，除加重刑責，交通部預告修正，遭通報施用毒品者，駕照遭吊扣或吊銷後，須完成毒品戒癮治療與危害講習，完成日起六個月內未再施用毒品，始得換發三年短效駕照。

蘇俊賓說，毒癮者一年內復發率高達四至六成，目前仍有大量毒癮者在路上行駛；以桃園市為例，今年五月查獲九十一件毒駕案例，其中九成四有毒品前科、一成八有毒駕前科，重複犯罪率極高，代表現行戒治評估流程失靈；若只吊扣駕照二、三年，之後仍可沿用原有考照制度，恐淪為「邊抓毒駕、邊發駕照」。

他強調，即使把評估期拉長到六個月，未建立風險辨識能力，結果與現狀無異，若認為毒癮者因一場講習即可改變，未免過於樂觀；中央應調整現有戒癮治療作法，除生理指標，要納入心理狀態、社會功能等多面向評估。

蘇俊賓說，預防性吊照提升後，有照毒駕恐轉變為無照毒駕，中央應勾稽交通部監理系統、法務部、警政署及衛福部系統，整合成高風險駕駛與車輛資料庫，結合ＡＩ車牌辨識系統等，當高風險車輛上路時，主動提示員警攔查；對無照毒駕的刑責修法配套應盡快到位，才能有效遏止。

他指出，風險資料庫可整合跨縣市危險駕駛違規紀錄、駕照吊扣與酒駕資料、衛生局毒癮治療資訊等，可篩出潛在高風險駕駛，並非將特定人士當壞人，而是提高風險辨識能力。

彰化地院日前接連讓唾液快篩陽性毒駕嫌犯無保請回，引起輿論譁然。蘇俊賓說，「前面抓後面放」主要是認定標準不一，是否有羈押必要？缺乏統一量化審查標準，建議行政院明訂規範，提供司法單位羈押判斷依據，支持第一線執法。