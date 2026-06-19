毒駕觀察期限用短效駕照 擬7月上路

毒駕猖狂，交通部昨公告「道路交通安全規則」修正草案，將毒駕納入高風險駕照機制，遭到通報的毒品施用者，需完成毒品戒癮治療及毒品危害講習，且自完成日起六個月內，未再施用毒品，始得換發三年短效駕照。並於觀察期六年內，每三年重新換照。重新考照者須檢附完成戒癮治療或毒品危害講習的證明文件。

此外，為避免毒駕者利用互惠換照取得駕照以規避國內管理，修法明訂於完成換照前，不得持他國所發的駕照或國際駕照換發我國駕照。新制預計七月中旬上路。

根據警政署統計，二○二四年全國毒駕移送案件為二一三一件，其中九十起事故，造成十一人死亡、八十五人輕重傷；去年毒駕移送案件則是激增至八六五九件，毒駕事故二六六件，造成十九人死亡、二二九人受傷。今年甚至僅過一半，毒駕就已奪走廿條人命。

為此，交通部預告道路交通安全規則修正草案，將毒駕納入高危險控管機制，針對駕駛人資格管理、駕照核發及持照限制等面向建立預防性管制，提前降低高風險駕駛人上路風險。

交通部公共運輸及監理專委趙晉緯指出，本次修法重點包含四大面向，包括建立施用毒品者換照觀察制度、強化持照資格管理、加強考照資格審查及增訂毒駕吊照後重考規範。

但桃園市副市長蘇俊賓認為，毒品再犯率高，應於考照時評估其成癮狀況。且交通部應整合高風險車輛與車輛資料庫，結合ＡＩ車牌辨識，主動防堵。外界也對新法上路後，只適用於新通報者，而無法追溯管制毒品列管人口，感到疑慮。對此，趙晉緯回應，將會與警政署滾動檢討毒駕取締及吸毒者查緝資料介接通報機制。