最快下周 「菸害防制法」修法規範電子煙

台中社群日前有家長爆料，小五學生在校內廁所集體吸電子煙並互相請客，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。衛福部長石崇良說，關於「菸害防制法」規範電子煙修法已在行政院研議，最快下周經行政院院會討論通過，送交立法院審查。

石崇良昨出席立法院社福及衛環委員會議表示，菸害防治法修正草案條文，大致上已經完成，正在做文字跟刑責對照整理。此次修法將加強管理電子煙輸入、製造、販賣及「持有」，與網路或電子平台販售業者。

石崇良說，過去電子煙從輸入、製造只有行政罰，此次修法從輸入、製造、販賣都會加入刑責，最重可處三年有期徒刑，同時依情節輕重、查獲電子煙數量多寡，而有不同的刑度跟罰鍰。其次，過去在「持有」電子煙部分沒有罰則，只有在「使用」時才會沒入。這次修正不管是不是現行犯，只要「持有」就會沒入，罰則為三萬至十萬元，也會按照情節輕重有不同的處分。

最後，網路或電子平台販售的情形也會納入管理，並加重平台業者應負擔的責任與管理義務，包括查緝時的相關要求配合事項及強制停帳或下架等職權行使。

石崇良說，不論是毒品、菸害防制都需跨部會合作。目前法務部已將依托咪酯升級為一級毒品，從原料管制到不得製造、販賣、輸入，須不斷強化及宣導，避免學生因好奇而使用，法務部也會加強查緝。

衛福部會持續與教育部共同強化教育，避免青少年輕易嘗試，石崇良說，菸害防制法修正草案未通過前，應賦予相關人員在校園可以採暫時保管方式沒入電子煙，並同步通知衛生局稽查，以向上溯源，了解電子煙哪裡來、如何取得，與檢調配合加強查緝。