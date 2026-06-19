毒品猖獗…政院研議「第五級保全」進駐校園 民團斥荒謬

近期毒駕事件頻傳，毒品入侵校園時有所聞，為防制毒品氾濫，行政院昨舉行「中央毒防作為說明」記者會，負責統籌相關工作的政委季連成指出，對於毒品查緝將設立四道防線，同時研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。對此，國教盟認為，校園引入退休軍警人員的構想「有點荒謬」，勢必造成學生與教師恐慌。

季連成昨在行政院「毒品防制會報」後，提及建立四線查緝網，並在校園推動「第五級保全」，學校將與警方簽訂支援協定，一旦掌握毒品相關情資時，警方即可進入校園協助或執行查緝工作，但家長與教師團體認為，相關措施應審慎評估對師生的影響。

「你要如何調查？」國教盟理事長王瀚陽直言，如果學生並非「司法少年」，泛指十二歲以上未滿十八歲，而有觸犯刑罰法律案件或有犯法機率較高的曝險行為的少年，相關單位究竟依據什麼法源進行調查，且在校園引入警察或退休軍警人員的構想「有點荒謬」，讓校園從教育場域轉變為執法場域，此舉勢必造成學生與教師恐慌。

許多校園毒品案件背後涉及成年人吸收、利用少年從事販毒或運送毒品等情形，王瀚陽指出，依現行少年事件處理制度，司法實務往往聚焦於涉案少年，未必能有效向上追查成年共犯及供毒網絡。

王瀚陽質疑，若連利用少年的成年人與犯罪源頭都無法有效查緝，行政院卻先提出警察、退休軍警人員進入校園協助查緝的構想，恐怕仍難以解決毒品流入校園的根本問題。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，校園若引入警方進行搜查或查緝行動，應審慎評估對師生的影響，尤其國小學童年紀較小，若見到警方大規模進入校園，可能受到驚嚇；未成年學生的個資與身分保護也應受到重視，須思考相關措施如何兼顧查緝需求與學生權益、隱私保障。

此外，林蕙蓉認為，家庭教育也應納入防制體系，延伸為「第六道防線」，形成更完整的預防網絡；至於相關措施的可行性與執行方式，應仔細評估討論。