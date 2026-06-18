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警政署全國同步掃蕩毒駕 出動5000警力取締

中央社／ 記者黃旭昇新北18日電

為遏止施用毒品後駕車危害交通安全，內政部警政署今晚動員全國近5000名警力同步執行取締毒駕專案勤務。警政署長張榮興親赴新北市警察局，宣示中央與地方攜手打擊毒駕犯罪。

警政署表示，近期國內接連發生多起疑涉施用毒品後駕車的重大事故，因此規劃全國同步取締專案。張榮興指出，此次勤務由北、中、南區同步執行，新北由他親自督軍，台中及高雄則由副署長督導，並增派移動檢驗及維安特勤等約310名支援人力，使整體執法量能提升約35%。

張榮興表示，毒駕危害不亞於酒駕，施用毒品後易導致注意力下降、反應遲緩及判斷能力受損，嚴重影響駕駛安全。警方秉持「毒駕零容忍」態度，以高強度執法遏止違法行為。

張榮興說，毒駕如同不定時炸彈，警政署將持續加強執法與安全教育訓練，從源頭防堵毒品危害，維護道路交通安全。他在取締毒駕專案勤務致詞後，慰問新北值勤員警。

新北市警察局局長方仰寧致詞表示，今年1至5月，新北查獲毒駕案件2465件，較去年同期335件增加2130件。今晚新北共規劃81處路檢點，動員745名警力投入勤務，並結合情資分析、熱點巡防、科技偵防及閉鎖式路檢等方式，加強查緝高風險對象。

警方指出，駕駛若經唾液毒品快篩呈陽性反應，或拒絕檢測且有客觀事證足認已達不能安全駕駛程度，將逮捕究辦；拒絕尿液檢測者，也將報請檢察官核發鑑定許可書後強制採驗。

警方強調，將持續查緝俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類等新興毒品，並向上溯源追查供應鏈。

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