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端午節海巡署陸海空搜查 嚴查走私、毒品出動無人機、偵搜犬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端午節連假明天開始，海巡署北部分署今天同步在基隆八斗子宜蘭烏石及新竹南寮等漁港，展開岸海聯合威力掃蕩，出動無人機區隊，與偵搜犬區隊在岸際廢棄空屋、碉堡等治安死角地毯式巡查，嚴查走私、毒品等。

海巡署北部分署今天下午在基隆．宜蘭及新竹3地舉行誓師大會，由主任秘書徐漢慶及各巡防區主任坐鎮指揮，指導3個巡防區，統合所轄3個岸巡隊、5個海巡隊、5個查緝隊、偵搜犬區隊及無人機區隊外，另結合財政部關務署基隆關、宜蘭縣、基隆市及新竹市警察局等單位擴大巡查。

今天出動「機動雷達車」、「機動式熱影像系統」等科技裝備，投入重點地區強化勤務，在基隆深入岸際廢棄空屋、碉堡及消波塊等治安熱點全面巡查，提升巡邏密度與查緝力度。

徐漢慶說，端節重點期間，海巡24小時服務不打烊，對於查緝走私及偷渡等各項任務不鬆懈守護國境安全。

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供
端節海巡署陸海空搜查，嚴查走私、毒品，出動無人機、偵搜犬。圖／海巡署北部分署提供

海巡署 八斗子 宜蘭

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