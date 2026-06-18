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影／行政院會通過…未來毒駕一律吊銷駕照 致人傷亡將終身禁考

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（中）、政務委員陳時中（左二）、季連成（左一）、林明昕（右一）、國發會主委葉俊顯（右二）等人出席，針對毒駕案件增修道交條例、毒品危害防制草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人傷亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照，並增訂毒駕同車乘客的共同責任。記者許正宏／攝影
行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（中）、政務委員陳時中（左二）、季連成（左一）、林明昕（右一）、國發會主委葉俊顯（右二）等人出席，針對毒駕案件增修道交條例、毒品危害防制草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人傷亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照，並增訂毒駕同車乘客的共同責任。記者許正宏／攝影

行政院今天院會後於新聞中心舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰、政務委員陳時中、季連成、林明昕、國發會主委葉俊顯等人出席，針對近來毒駕案件層出不窮，行政院繼提出刑法、陸海空軍刑法等修法草案後，今天再討論道路交通處罰條例、毒品危害防制條例修法草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人重傷或死亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照。

此次修法也增訂毒駕同車乘客的共同責任。交通部規畫，只要年滿十八歲的乘客，在明知駕駛人有施用毒品的情形下仍選擇搭乘，無論該車輛是否發生交通事故，乘客都將被處以六千元至一萬五千元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（中）、政務委員陳時中（左）、國發會主委葉俊顯（右）等人出席，針對毒駕案件增修道交條例、毒品危害防制草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人傷亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照，並增訂毒駕同車乘客的共同責任。記者許正宏／攝影
行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（中）、政務委員陳時中（左）、國發會主委葉俊顯（右）等人出席，針對毒駕案件增修道交條例、毒品危害防制草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人傷亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照，並增訂毒駕同車乘客的共同責任。記者許正宏／攝影

行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（右二）、政務委員陳時中（左二）、季連成（左一）、國發會主委葉俊顯（右一）等人出席，針對毒駕案件增修道交條例、毒品危害防制草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人傷亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照，並增訂毒駕同車乘客的共同責任。記者許正宏／攝影
行政院今天院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（右二）、政務委員陳時中（左二）、季連成（左一）、國發會主委葉俊顯（右一）等人出席，針對毒駕案件增修道交條例、毒品危害防制草案，規定毒駕者將吊銷駕照且三年內不得再考領，毒駕致人傷亡，終身不得考照。吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照，並增訂毒駕同車乘客的共同責任。記者許正宏／攝影

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