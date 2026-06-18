聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板毒駕一律吊照 蘇俊賓提3隱憂盼補強

桃園電子報／ 桃園電子報

1725318
蘇俊賓提出三項隱憂呼籲中央應更積極應對。圖：行政院提供

行政院會今(18)日審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」 修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照、吸毒者也預防性吊照，並制定後續再考照規範等。桃園市副市長蘇俊賓與會表示，國內外研究報告皆顯示，毒癮者一年內的復發率高達40%至60%，再犯率極高，從數據判斷，「目前仍有大量毒癮者正在路上行駛」行政院修法方向，仍需三方面的補強，避免只是型態移轉。

蘇俊賓強調，按照現有的毒品戒癮治療的規格和做法，即便是法定流程都完整了，也判斷完成戒癮治療了，但是再犯的比例還是很高，根據統計，毒癮者一年內的復發率仍高達40%至60%，以桃園市今年5月份查獲的毒駕的91個案例分析，其中高達94%過去已有毒品前科、18%有毒駕前科，顯示這群高風險駕駛人存在著極高的重複犯罪率。如果只是吊扣兩年駕照而沒有搭配嚴格的復考管制，恐淪為形式上的「延緩兩年再犯」，意義不大，應該提供資源調整現有的做法，才不會造成「一方面抓毒駕、一方面發駕照」的矛盾循環。

蘇俊賓也指出，法令通過後，預防性吊照的比例將會大幅提升，預判很有可能「有照毒駕」會移轉為「無照毒駕」，「無照毒駕」數量可能會大量增加，此時，預防性的提高系統風險預判能力顯得非常重要，他建議中央應由交通部監理系統、法務部、警政署及衛福部共同勾稽，整合出一個「高風險駕駛與車輛資料庫」，利用數位監控高風險資料庫的人和車，結合天羅地網與AI車牌辨識系統。當該車輛於道路行駛時，主動提示周邊巡邏員警進行精準攔查，化被動臨檢為主動防堵。另外，因為毒駕吊銷執照的人，若因此轉向「無駕照毒駕」，相關的刑責修法配套也應該盡快到位，才有可能有效遏止。

另外蘇俊賓也提到，「前面抓、後面漏」是目前普遍的情況，目前基層員警要抓毒駕已承受相當大的勤務壓力，前端辛苦的查緝，後端法院又輕易裁定無保請回，讓毒駕者繼續成為社會的風險因子，主要的原因就是認定標準見解不一。

前端積極查緝，後端司法認定卻不一致，導致執法成果被削弱，也影響員警士氣。尤其目前法院羈押審理時，針對「有無反覆實施之虞」這個認定標準不一致，先前有法官主觀心證因被告「已有固定工作、毒品來源已斷、非連續數日被抓」而認定無羈押必要，這就是缺乏統一量化的審查標準，建議行政院應明訂這個規範，提供給司法單位做為是否羈押的判斷，也給第一線警察同仁更多支持來強力執法

行政院長卓榮泰會中指示，針對蘇俊賓所提建議，請政務委員陳時中主持協調提升衛生福利部毒品戒癮治療相關量能；無照毒駕再提高刑責及嚴格規範復考程序部分，請政務委員林明昕整合修訂。另外針對毒駕案件羈押標準，也請法務部聯繫司法院共同建立一致性認定標準，避免出現「嚴抓輕放」情形，給第一線執法人員更明確的法律支撐。

本文章來自《桃園電子報》。原文：政院拍板毒駕一律吊照 蘇俊賓提3隱憂盼補強

蘇俊賓 毒駕 政院

延伸閱讀

毒駕修法 蘇俊賓籲補強駕照復考管制、明訂羈押標準

政院修法重懲毒駕！預防性吊照 致死、重傷終身禁考

政院明拍板修法！毒駕者吊銷駕照3年、吸毒者預防性吊照 同車者也罰

政院修法 毒駕、拒測一律吊銷駕照、沒入車輛

相關新聞

桃市府憂無照毒駕 呼籲整合高風險駕駛資料庫

毒駕猖獗，行政院會昨審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照。桃園市副市長蘇俊賓會中建議，毒駕再犯率高，現行戒治流程失靈，應加嚴毒駕者再考駕照的管制措施，避免流於形式，淪為「只是延後再犯」。

毒品猖獗…政院研議「第五級保全」進駐校園 民團斥荒謬

近期毒駕事件頻傳，毒品入侵校園時有所聞，為防制毒品氾濫，行政院昨舉行「中央毒防作為說明」記者會，負責統籌相關工作的政委季連成指出，對於毒品查緝將設立四道防線，同時研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。對此，國教盟認為，校園引入退休軍警人員的構想「有點荒謬」，勢必造成學生與教師恐慌。

政院拍板 毒檢增列唾液採驗

現行「毒品危害防制條例」授權主管機關對所屬或監督的特定人員，必要時得要求接受毒品檢驗，但僅限於尿液檢體，已無法因應實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。至於，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因在人體半衰期短，衛福部長石崇良昨表示，將調降檢驗閾值標準，六月底前對外公布。

毒駕觀察期限用短效駕照 擬7月上路

毒駕猖狂，交通部昨公告「道路交通安全規則」修正草案，將毒駕納入高風險駕照機制，遭到通報的毒品施用者，需完成毒品戒癮治療及毒品危害講習，且自完成日起六個月內，未再施用毒品，始得換發三年短效駕照。並於觀察期六年內，每三年重新換照。重新考照者須檢附完成戒癮治療或毒品危害講習的證明文件。

最快下周 「菸害防制法」修法規範電子煙

台中社群日前有家長爆料，小五學生在校內廁所集體吸電子煙並互相請客，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。衛福部長石崇良說，關於「菸害防制法」規範電子煙修法已在行政院研議，最快下周經行政院院會討論通過，送交立法院審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。