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強化防制毒品和毒駕 卓榮泰16時開記者會說明中央毒防作為

中央社／ 台北18日電
為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天也預計在主持行政院毒品防制會報後召開記者會，對外說明中央毒防作為。聯合報資料照，記者蔣永佑／攝影
為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天也預計在主持行政院毒品防制會報後召開記者會，對外說明中央毒防作為。聯合報資料照，記者蔣永佑／攝影

為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，包含加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品，行政院長卓榮泰今天也預計在主持行政院毒品防制會報後召開記者會，對外說明中央毒防作為。

為強化防制毒品與毒駕，卓榮泰日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共3面向、14項因應策略，除法務部在昨天將依托咪酯類提升為一級毒品，製販運最重可處死刑，行政院會也在11日通過刑法第185條之3修正草案等修法草案，全面加重毒駕罰則。

行政院今天也提出新一波修法，包含通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，加重毒駕、拒測行為處罰、建立吸毒者預防性吊照機制等，同時修正「毒品危害防制條例」第33、36條修正草案，將唾液快篩明定入法，草案將送立法院審議。菸害防制法則預計下週提報行政院會修法，完善法制配套。

另外，卓榮泰也指示成立「打黑反毒指揮小組」，由他負責督導檢、警、調、憲、海巡、關務6大緝毒系統全面展開掃毒工作，行政院政務委員季連成日前也先主持「打黑反毒指揮小組」專案會議，指示關務署研議增加緝毒犬數量，提升偵測能量，以及請教育部研擬校園反毒新方案等。

卓榮泰今天則預計在行政院政務委員陳時中、政委兼國發會主委葉俊顯、政委季連成、政委林明昕等人陪同下，對外說明中央毒防作為。

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中央 毒駕 卓榮泰

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