政院針對毒駕再修法 增唾液篩檢、毒駕致死終身禁考照

針對毒駕行政院積極修法因應，行政院今（18）日通過「毒品危害防制條例」、「道路交通管理處罰條例」修法，分別增列唾液為毒品採驗之方式以及毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，3年內不得考照；若毒駕致人重傷或死亡，則終身不得考照。另外，未來經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照。

法務部指出，現行「毒品危害防制條例」第33條規定，各主管機關對於所屬或監督之特定人員，於必要時得要求其接受毒品檢驗。但現行規定採驗方式限於尿液檢體，鑒於近年毒品檢驗技術持續發展，不同類別特定人員之列管考量有異，現行僅得採驗尿液之規定，已難完全符合實務需要。為提升毒品防制工作效能，本次修正增列唾液為毒品採驗之方式，以符合毒品檢驗之實務需求。

法務部說明，本次修正後將配合調整特定人員尿液採驗辦法，使各主管機關得依其業務特性規劃適當之檢驗程序及配套措施，以強化特定人員毒品防制工作，維護社會秩序及公共安全。

此外，交通部指出，本次修「道路交通管理處罰條例」，對於毒駕行為，不論駕駛人是否為車主，均將直接沒入車輛，並加重相關處罰，包括吊銷駕駛執照、延長限制重新考領期間、提高累犯處罰，以及增訂同車乘客明知駕駛人施用毒品未勸阻之共同責任處罰規定。另針對毒駕者遭吊銷駕照後再無照駕駛情形，也將加重處罰，以強化嚇阻效果。

其中，現行毒駕處置為「吊扣」駕照，本次修法後改為「吊銷」駕照，且3年內不得考領；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

此外，交通部也將建立施用毒品者的駕駛資格管理機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照；並結合毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習制度，要求相關人員完成治療或講習並符合規定條件後，始得重新考領或換發駕駛執照。