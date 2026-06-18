聽新聞
0:00 / 0:00

政院針對毒駕再修法 增唾液篩檢、毒駕致死終身禁考照

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對毒駕政院積極修法因應，行政院今（18）日通過「毒品危害防制條例」、「道路交通管理處罰條例」修法，分別增列唾液為毒品採驗之方式以及毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，3年內不得考照；若毒駕致人重傷或死亡，則終身不得考照。另外，未來經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照。

法務部指出，現行「毒品危害防制條例」第33條規定，各主管機關對於所屬或監督之特定人員，於必要時得要求其接受毒品檢驗。但現行規定採驗方式限於尿液檢體，鑒於近年毒品檢驗技術持續發展，不同類別特定人員之列管考量有異，現行僅得採驗尿液之規定，已難完全符合實務需要。為提升毒品防制工作效能，本次修正增列唾液為毒品採驗之方式，以符合毒品檢驗之實務需求。

法務部說明，本次修正後將配合調整特定人員尿液採驗辦法，使各主管機關得依其業務特性規劃適當之檢驗程序及配套措施，以強化特定人員毒品防制工作，維護社會秩序及公共安全。

此外，交通部指出，本次修「道路交通管理處罰條例」，對於毒駕行為，不論駕駛人是否為車主，均將直接沒入車輛，並加重相關處罰，包括吊銷駕駛執照、延長限制重新考領期間、提高累犯處罰，以及增訂同車乘客明知駕駛人施用毒品未勸阻之共同責任處罰規定。另針對毒駕者遭吊銷駕照後再無照駕駛情形，也將加重處罰，以強化嚇阻效果。

其中，現行毒駕處置為「吊扣」駕照，本次修法後改為「吊銷」駕照，且3年內不得考領；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

此外，交通部也將建立施用毒品者的駕駛資格管理機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照；並結合毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習制度，要求相關人員完成治療或講習並符合規定條件後，始得重新考領或換發駕駛執照。

毒駕 修法 政院

延伸閱讀

政院明拍板修法！毒駕者吊銷駕照3年、吸毒者預防性吊照 同車者也罰

政院修法 毒駕、拒測一律吊銷駕照、沒入車輛

毒品罪修法「唾液採驗」將法制化 法務部：尿液採驗已不符需求

法務部審議通過！ 9種依托咪酯類列一級毒品、2種先驅原料列四級管制

相關新聞

政院拍板 毒檢增列唾液採驗

現行「毒品危害防制條例」授權主管機關對所屬或監督的特定人員，必要時得要求接受毒品檢驗，但僅限於尿液檢體，已無法因應實務需要。行政院會昨通過「毒品危害防制條例」修正草案，正式增列「唾液」為合法毒品檢驗方式。至於，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因在人體半衰期短，衛福部長石崇良昨表示，將調降檢驗閾值標準，六月底前對外公布。

桃市府憂無照毒駕 呼籲整合高風險駕駛資料庫

毒駕猖獗，行政院會昨審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照。桃園市副市長蘇俊賓會中建議，毒駕再犯率高，現行戒治流程失靈，應加嚴毒駕者再考駕照的管制措施，避免流於形式，淪為「只是延後再犯」。

毒駕觀察期限用短效駕照 擬7月上路

毒駕猖狂，交通部昨公告「道路交通安全規則」修正草案，將毒駕納入高風險駕照機制，遭到通報的毒品施用者，需完成毒品戒癮治療及毒品危害講習，且自完成日起六個月內，未再施用毒品，始得換發三年短效駕照。並於觀察期六年內，每三年重新換照。重新考照者須檢附完成戒癮治療或毒品危害講習的證明文件。

最快下周 「菸害防制法」修法規範電子煙

台中社群日前有家長爆料，小五學生在校內廁所集體吸電子煙並互相請客，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯因容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。衛福部長石崇良說，關於「菸害防制法」規範電子煙修法已在行政院研議，最快下周經行政院院會討論通過，送交立法院審查。

毒品猖獗…政院研議「第五級保全」進駐校園 民團斥荒謬

近期毒駕事件頻傳，毒品入侵校園時有所聞，為防制毒品氾濫，行政院昨舉行「中央毒防作為說明」記者會，負責統籌相關工作的政委季連成指出，對於毒品查緝將設立四道防線，同時研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。對此，國教盟認為，校園引入退休軍警人員的構想「有點荒謬」，勢必造成學生與教師恐慌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。